Silvia Provvedi commossa sui social dopo il parto della piccola Nicole. “Mi sorella non può venire in ospedale, mi manca da morire”.

Silvia Provvedi è diventata per la prima volta mamma della piccola Nicole e, poche ore dopo il parto, ha condiviso su Instagram una serie di storie per ringraziare i fans dei tantissimi messaggi di auguri che le hanno inviato e svelando di sentire la mancanza della famiglia, in particolare della sorella Giulia che, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19 non possono andare a trovarla.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Silvia Provvedi sul suo ex Fabrizio Corona: “Non mi ha mai amata”

Silvia Provvedi: “mia sorella non può venire in ospedale, stiamo fremendo per ricongiungerci”

E’ un momento di grande gioia per Silvia Provvedi che è diventata mamma della piccola Nicole, frutto del suo amore con Giorgio De Stefano. Nonostante la stanchezza dovuta al parto, la Provvedi ha ringraziato tutti i fans che la stanno inondando di messaggi. Messaggi a cui sta cercando di rispondere. Silvia è serena e felice anche se ammette di soffrire per non poter avere vicino la sua famiglia. A causa delle restrizione per il Covid-19, infatti, con Silvia c’è solo il compagno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cristina Marino ha partorito | Luca Argentero papà di Nina Speranza

“Mia sorella non può venire a trovarmi e mi dispiace tantissimo perché mi manca da morire: stiamo fremendo per ricongiungerci non appena sarà possibile. Ovviamente causa Covid e le restrizioni che ci sono giustamente, non sono ammesse visite. Diversa la situazione per il papà, quindi qui siamo noi, portiamo pazienza e attendiamo di tornare a casa, ha fatto sapere Silvia.



Giulia, per la piccola Nicole, sarà una seconda mamma come aveva spiegato la stessa Silvia ai microfoni del settimanale Oggi pochi giorni prima del parto: “Mia sorella Giulia sarà una mamma bis. Ma anche una zia e una sorella maggiore per Nicole, lei è una persona strepitosa”.