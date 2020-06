Elena Morali | Tutta la verità sugli ex e sull’amore con Favoloso

Gli ex di Elena Morali come stanno vivendo la storia d’amore tra lei e Luigi Favoloso? E questa relazione è davvero quella che Elena sognava?

Donna bellissima ma profondamente inquieta, carismatica e allo stesso tempo capace di grande autoironia, Elena Morali non è una donna monodimensionale.

Forse è proprio questo ad attirare moltissimo gli uomini, che vedono in lei sia un’amica, una complice e una compagna, come fece Scintilla, sia una donna da proteggere come attualmente dice di fare Luigi Favoloso.

I complicatissimi rapporti amorosi in cui la Morali si è trovata coinvolta in questi ultimi anni hanno fatto parecchio scalpore, tanto che la showgirl è stata trasformata nella protagonista assoluta dei salotti gossip di Barbara D’Urso.

Coinvolta in una battaglia infinita con Nina Moric, ex storica di Favoloso, la Morali si è inimicata diverse persone e ha finito voler mettere i puntini sulle i in merito a molti aspetti del suo passato e del suo presente sentimentale.

Per farlo si è affidata alla penna dei giornalisti di Novella 2000.

Elena Morali: “Tutta la verità su di me e sui miei ex”

In principio fu Scintilla: compagno storico di Elena Morali, all’anagrafe Giancluca Fubelli, è stato a un passo dal portare Elena all’altare.

I due erano sul punto di organizzare tutto per il matrimonio quando a lei fu proposto di partecipare all’Isola dei Famosi in qualità di concorrente speciale.

Elena partì, si presentò in Honduras con tre foglie di fico posizionate nei punti strategici e il resto è storia. Durante l’edizione che passò alla storia come quella del cannagate di Francesco Monte, Elena si dimenticò del matrimonio.

Dopo aver flirtato con Marco Ferri e aver alimentato pagine e pagine di gossip infinito in merito a un presunto tradimento, tornata a casa Elena non è più tanto decisa a sposarsi.

Nel frattempo il rapporto con Scintilla si deteriora, i due si lasciano e poi si riprendono. Nel frattempo lei conosce Daniele Di Lorenzo (produttore televisivo) e si innamora perdutamente.

All’epoca lei e Scintilla (che ancora convivevano) tentano di portare avanti una relazione aperta. Il risultato, com’era prevedibile, è che finiscono tutti e tre segnalati alle forze dell’ordine a causa di una rissa in strada.

Questo periodo è uno dei grandi crucci di Elena, che ancora oggi spende per il suo Gianluca solo parole di affetto e di enorme stima: “Lui è il mio punto debole. Se ci ripenso mi dispiace averlo deluso, è una persona meravigliosa, non si meritava una cosa simile. […] Dopo un breve allontanamento ci siamo risentiti. Sta finendo il trasloco delle sue cose da casa, ma non ci sono rancori”.

All’epoca, furioso con la Morali, pare che Di Lorenzo abbia deciso di boicottare un progetto televisivo per cui Elena Morali era stata scritturata (da lui), proponendo lo stesso format con un altro nome ad altre persone.

Nel frattempo Elena conosce Favoloso. Tra i due, che non sono esattamente due personalità equilibrate e moderate, scoppia il cosiddetto colpo di fulmine.

Cominciano a fare fotografie assieme sui social, passano una quarantena bollente e cominciano a raccogliere l’invidia degli ammiratori di lei e delle ammiratrici di lui.

Com’era prevedibile (di nuovo), la coppia scoppia nel giro di qualche settimana, e pare che a questo punto Daniele Di Lorenzo sia tornato in giro.

Di Lorenzo era presente alla telefonata di quattro ore che la Morali avrebbe fatto a Nina Moric raccontando di essere stata ricattata da Luigi Favoloso: sarebbe un caso di revenge porn.

Dopo quattro ore di conversazione (non quattro minuti) pare che la Morali e la Moric non si siano capite e che quindi, il polverone che si è scatenato dopo sia tutto un grosso malinteso. Questa è la tesi che la Morali sostiene a Live – Non È La D’Urso, programma dove la Moric è andata a raccontare della strana telefonata ricevuta da Elena e che, dopo essere stata registrata, è stata consegnata ai legali per fungere da prova ai danni di Luigi Favoloso. La Moric infatti è impegnata in un procedimento legale per minacce e violenze ai danni del suo ex, che avrebbe picchiato non soltanto lei ma anche il figlio Carlos.

In questa complicatissima situazione Elena Morali e Luigi Favoloso tornano assieme e, stando almeno a quanto ha dichiarato Elena a Novella 2000, sembrano finalmente essere del tutto sereni.

“Con Luigi le cose vanno bene, penso di aver incontrato l’amore della mia vita a dispetto di tante cattiverie che sono state dette e che ancora dicono.”

Ad aver “detto cattiverie” e “gettato fango” sulla coppia sarebbe stato proprio l’ex di Elena, quel Di Lorenzo che a quanto pare non ha preso affatto bene l’idea di aver perso la sua bella. L’unico “brutto ligio” tra la Morali e Favoloso, ha spiegato Elena, è stato causato proprio da un incontro con Di Lorenzo.

Dopo quel furioso litigio, i due si allontanarono per qualche giorno e Luigi Favoloso, com’è abituato a fare di solito quando le cose non vanno bene, è sparito per qualche giorno senza dare alcuna notizia di sé nemmeno alla madre, la quale attaccò violentemente Elena sui social, accusandola di avere una pessima influenza sul figlio.

“Abbiamo parlato e abbiamo sistemato le cose. Ora con Loredana ho un ottimo rapporto. Ovviamente è giusto che una madre si preoccupi per suo figlio. Non sentendolo per qualche giorno ha voluto lanciare un appello sui social, niente di più” ha minimizzato la showgirl, chiarendo anche una volta e per tutte il suo rapporto con la matriarca della famiglia Favoloso.

Il quadro ormai è idilliaco? Elena e Luigi pensano al matrimonio? Assolutamente no, almeno a quanto ha dichiarato lei. “Onestamente il matrimonio non rientra nelle mie priorità e credo che Luigi sia della stessa opinione. Un rapporto può proseguire anche senza le nozze, basta che ci sia rispetto e complicità” ha spiegato la Morali, che però ha detto anche che in futuro vorrebbe diventare madre e che, in fondo, spera che Luigi sia la persona giusta con cui fare un bambino.