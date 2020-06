Nina Moric | A Luigi Favoloso: “Tutti sapranno delle tue perversioni”

Nina Moric ieri ha scritto delle storie di Instagram al vetriolo contro Luigi Favoloso: le accuse, stavolta, sono di aver fatto qualcosa di terribile contro Carlos.

Luigi Mario Favoloso e Nina Moric si sono conosciuti nel 2014 nel corso di una sfilata: entrambi lavoravano in qualità di modelli.

Da allora, e fino al 2018 i due hanno avuto una relazione stabile che ha attraversato moltissimi alti e bassi e che si è interrotta in via definitiva nel momento in cui Favoloso ha partecipato al Grande Fratello e si è avvicinato “troppo” a Patrizia.

All’inizio del fidanzamento tra sua madre e Favoloso, Carlos Maria Corona, figlio di Nina e di Fabrizio, aveva 12 anni. Proprio al periodo iniziale della loro storia, cioè quando Carlos era appena dodicenne, risalirebbero le azioni che tra qualche giorno porteranno Luigi Favoloso in tribunale: lo ha scritto la Moric, con tanto di data, mantenendo un gran mistero sui dettagli dei fatti.

Nina Moric contro Luigi Favoloso: “Non scapperai, sono una madre”

“Carlos testimonierà, affronta il processo!” ha scritto la Moric in un messaggio di fuoco che è rimasto sul suo account Instagram per poche ore.

La modella croata fa riferimento al processo con il quale chiederà alla magistratura giustizia contro Luigi Favoloso. Secondo la versione di Nina, Favoloso avrebbe picchiato lei e suo figlio quando quest’ultimo avrebbe tentato di proteggere sua madre dalla violenza del fidanzato.

La vicenda si sarebbe svolta tra la fine del 2019 e il principio del 2020, quando Favoloso era sparito all’improvviso senza lasciare alcuna traccia di sé. A quanto pare quella “sparizione” venne causata proprio dalle tensioni tra lui e Nina a cui Favoloso tentò di sottrarsi allontanandosi per qualche settimana.

L’episodio che ha indotto la Moric a intraprendere le vie legali, tuttavia, sarebbe soltanto uno degli episodi, tutti molto gravi a quanto pare, di cui Favoloso sarebbe stato protagonista negli scorsi anni.

Nella storia pubblicata nelle scorse ore, infatti, la Moric lascia intendere che Luigi Favoloso abbia molestato Carlos quando quest’ultimo era appena dodicenne. La violenta reazione della Moric è stata causata dalla diffusione di voci secondo le quali Favoloso avrebbe deciso di spostarsi a Zanzibar non appena sarà possibile prendere di nuovo voli intercontinentali.

“Zanzibar può aspettare” ha scritto la Moric, che ha poi continuato ad affondare il colpo. “P.S. A Zanzibar c’è la pena di morte per quello che hai fatto. TU SAI!”.

A conclusione del messaggio, Nina ha posto la data del 19 Maggio 2020, probabilmente il giorno in cui comincerà effettivamente il processo che vedrà Favoloso al banco degli imputati.

Con alcune storie successive, Nina ha ribadito un concetto che le sta molto a cuore: non cerca vendetta ma soltanto giustizia per quello che è stato fatto a suo figlio: “Non auguro a nessuna madre di sentire dalla bocca di suo figlio quella verità […]. Non c’è nessuna vendetta, cerco giustizia per un minore, per un fatto che si è poi ripetuto a 17 anni”.

La reazione di Favoloso, che ha sempre trattato la Moric con molta sufficienza su questo genere di argomenti, non si è fatta attendere: “Vuole distruggermi perché io l’ho lasciata. Lei è un’autolesionista, è un modo per continuare una specie di relazione malata”.

Naturalmente, anche dopo la spiegazione di Favoloso il polverone che si è originato dalle parole della Moric non si è placato. Al contrario, pare che abbia esasperato il modello napoletano che, in una storia di Instagram del giorno dopo ha citato Ligabue (“A parte che ho ancora il vomito / per quello che riescono a dire / Nono so se sono peggio le balle oppure le facce che riescono a fare”) e ha mimato un gesto molto esplicito con le mani.

Appena dopo questa story, Favoloso ha deciso di postare un meraviglioso ritratto in bianco e nero di Elena Morali, sua attuale fidanzata e coinvolta, a sua volta, in una querelle con la Moric in cui non si riesce a capire chi delle due sia la vittima.