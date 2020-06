Eleonora Daniele, confessioni in diretta a Domenica In: dal parto di Carlotta, ai dolori post cesareo fino all’annuncio del ritorno in tv.

Bellissima e in perfetta forma, Eleonora Daniele ha raccontato a Mara Venier la gioia per l’arrivo di Carlotta della sua vita svelando nuovi particolari sul parto. Carlotta è nata il 25 maggio anche se la sua nascita era attesa per giugno. Un parto improvviso dunque, per la conduttrice che, durante l’ultima puntata di Domenica In ha anche svelato quando tornerà in tv.

Eleonora Daniele: “Ho fatto il cesareo e il post parto è più complesso rispetto ad un parto naturale”

Eleonora Daniele che ha definito la nascita di Carlotta la puù grande emozione della sua vita, nella sua prima intervista televisiva dopo il parto, racconta a Mara Venier che sarà la madrina della sua bambina, i dettagli del parto e le emozioni che sta vivendo giorno dopo giorno.

“Ho fatto il cesareo e il post parto è più complesso rispetto ad un parto naturale, dovevo partorire a giugno è nata il 25 maggio, anniversario della nascita di Padre Pio. Ma l’arrivo di Carlotta ripaga ogni tipo di dolore”, ha raccontato la conduttrice di Storie Italiane che ha confidato di aver dato anche un secondo nome alla sua bambina. “L‘ho chiamata Carlotta Pia, proprio perché è nata il giorno di Padre Pio. Sono molto legata alla figura di Padre Pio non ti nego che qualche preghierina l’ho fatta, proprio a lui per avere un figlio, è una figura molto importante per la nostra famiglia”.



“È successo tutto molto velocemente, – ha aggiunto ancora – sono andata in clinica, le acque non si erano rotte, Carlotta si era messa con la testina dalla parte destra, e il ginecologo ha detto che sarebbe stata meglio farla nascere, alle 18 abbia preso questa decisione, La gioia più grande della mia vita, non pensavo che fosse una cosa più grande di provare un’emozione incredibile.”

Eleonora che ha raccontato di aver deciso di allattare la sua Carlotta, inoltre, ha svelato anche la data del ritorno in tv ovvero settembre quanto tornerà al timone di Storie Italiane.