Cecilia Rodriguez non è incinta | “7 kg in più, ho iniziato...

Cecilia Rodriguez non è incinta: la sorella di Belen ha spiegato ai followers di aver messo su 7 kg e di aver cominciato una dieta per tornare in forma.

Cecilia Rodriguez non è incinta. La sorella di Belen ha ammesso di aver messo su sette kg scatenando rumors su una presunta gravidanza. A smentire indirettamente tutto, però, è stata proprio la fidanzata di Ignazio Moser che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram ha fatto sapere di aver già cominciato la dieta per smaltire i kg in più.

Cecilia Rodriguez a dieta: “state tranquilli, dimagrirò”

Cecilia Rodriguez a dieta. Nonostante i rumors su una presunta gravidanza, la fidanzata di Ignazio Moser non è in dolce attesa. La sorella di Belen, durante il soggiorno sul Lago di Como che ha scatenato gli haters contro Belen, aveva mostrato delle forme leggermente arrotondate al punto da far pensare alla cicogna in arrivo. In realtà, Cecilia ha spiegato di essere ingrassata di 7 kg, ma di aver già cominciato a seguire un’alimentazione più equilibrata per perdere i kg in più.

Cecilia, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha così spiegato di aver cominciato una dieta per ritrovare la sua forma fisica.

“Ho iniziato la dieta, sono tre giorni. Ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no. Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto). Sto cercando di mangiare pesce, che io non mangio mai. State tranquilli, dimagrirò. Vi mando un bacio”.

Nessuna cicogna in arrivo dunque, per Cecilia e Ignazio che, tuttavia, non nascondono il desiderio di allargare la famiglia. Più che il matrimonio, infatti, entrambi sognano un figlio. Per Cecilia, dunque, è arrivato il momento di far diventare zia la sorella Belen?