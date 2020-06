Temptation Island cambia data: quando va in onda Bisciglia

Temptation Island avrebbe dovuto fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani il 7 luglio, ma Mediaset ha deciso di anticipare la messa in onda del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island è uno dei programmi più attesi, se non l’unico, del corso di questa stagione estiva. Come annunciato tempo fa, il programma condotto da Filippo Bisciglia sarebbe dovuto andare in onda a partire dal 7 luglio, ma Mediaset avrebbe deciso di cambiare la messa in onda anticipando così il ritorno dell’isola delle tentazioni in tv.

Secondo il portale Tv Blog, infatti, il programma, tra l’altro i promo hanno rivelato le prime coppie ufficiali, sarebbe previsto per giovedì 2 luglio ma non è escluso che possa addirittura iniziare prima tornando il 30 giugno.

Quando va in onda Temptation Island sembra, dunque, essere ancora un mistero ma sembrerebbe essere certa la scelta di anticipare il suo ritorno in tv.

Filippo Bisciglia: Mediaset anticipa la messa in onda di Temptation Island 2020

Filippo Bisciglia, quindi, potrebbe ritrovarsi con un ritorno anticipato sul piccolo schermo. Anche perché secondo recenti indiscrezioni, il conduttore e le coppie hanno già iniziato a registrare le prime puntate di questa stagione. Stagione che, purtroppo in maniera inevitabile, ha dovuto adattarsi alle regole del distanziamento sociale per evitare il contagio da coronavirus.

Filippo, che è pronto a tornare in onda, non vede l’ora di iniziare con una nuova stagione di Temptation Island sembra promettere un cast di tutto rispetto, visto che per la prima volta vedremo coppie formate sia da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sia da persone comuni.

Filippo Bisciglia a Temptation Island 2020 porterà nelle case degli italiani un po’ di spensieratezza e leggerezza che in questi mesi purtroppo è venuta tanto a mancare.