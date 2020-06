Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori: l’annuncio su DiPiù

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero in dolce attesa. Ad annunciare la notizia è il settimanale DiPiù, che ha svelato anche il motivo per cui la coppia ha scelto di negare il gossip della gravidanza.

Cecilia Rodriguez durante il corso di questi giorni è tornata al centro della cronaca rosa a causa della sua possibile gravidanza con il compagno Ignazio Moser.

La sorella minore di Belen Rodriguez, però, ha sempre negato il tutto, affermando di essere semplicemente ingrassata durante questo periodo di quarantena e per questo motivo sui social è apparsa un pochino più gonfia rispetto al solito, ma secondo il settimanale DiPiù questa sarebbe soltanto una scusa. Il motivo?

Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser, nonostante nelle scorse ore lei abbia smentito la gravidanza, in quanto secondo quanto riportato dal settimanale i due vorrebbero semplicemente aspettare per scaramanzia prima di annunciare al grande pubblico la notizia.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: il retroscena sulla gravidanza di lei

Ignazio Moser e la sorella minore di Belen Rodriguez avrebbero dunque deciso di ritardare l’annuncio della gravidanza, in quanto la modella si trova ancora nella fase del primo trimestre, il periodo in assoluto più delicato per lo sviluppo di un bambino, e per questo motivo vorrebbero procedere senza accelerare il passo.

“Cecilia ha preferito non confermare al momento la gravidanza” si legge sulle pagine del settimanale. “Lei e Moser aspettano la fine del primo trimestre, il periodo più delicato, per poter fare il grande annuncio”.

Cecilia e Ignazio, tra l’altro lui era sparito dai social annunciando di essere concentrato a pensare il suo futuro di coppia, sarebbero dunque in procinto di diventare genitori, ma vogliono attendere ancora un po’ prima di voler fare il lieto annuncio.

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa, sempre secondo quanto riportato dal settimanale. La notizia non ha stupito più di tanto i fan, in quanto lei non aveva mai nascosto il suo desiderio di diventare mamma e di realizzare il suo sogno di vita con Ignazio Moser.