Uomini e Donne | Armando Incarnato: “Non credete a quello che sapete”

Uomini e Donne | Armando Incarnato, dopo la fine del Trono Over a causa della consueta pausa estiva, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram.

Armando Incarnato è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il corso della sua permanenza nel dating show di Maria De Filippi, il cavaliere ha più volte discusso con l’opinionista Gianni Sperti, in quanto quest’ultimo è convinto che lui abbia una relazione con la sua ex fidanzata al di fuori del programma.

Armando ha più volte smentito e sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad uno sfogo che sembrerebbe essere indirizzato alle dinamiche che lo hanno visto protagonista negli studi Elios di Roma.

“La luce è più bella quando viene fuori dal buio” ha scritto Armando Incarnato dopo Uomini e Donne, che di recente ha discusso con Gianni Sperti dopo la puntata. “Provate a giudicare per quello che vede e non per quello che sapete” ha concluso il cavaliere del parterre maschile.

Armando Incarnato si sfoga dopo Uomini e Donne: “Provate a scottarvi”

Armando Incarnato, come al solito, non le manda a dire e anche sul suo profilo Instagram ha scelto di condividere le sue riflessioni con il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne, che continuano a seguirlo anche durante la pausa del programma su canale 5.

“Prima di giudicare, provate a scottarvi” ha proseguito Armando Incarnato su Instagram, che di recente ha commentato la scelta di Giovanna Abate al Trono Classico. “Perché eravate convinti che il fuoco fosse in grado soltanto di scaldare e non di bruciare” ha concluso.

Armando Incarnato di Uomini e Donne si è lasciato andare su Instagram a quello che sembrerebbe essere uno sfogo relativo al suo percorso all’interno del programma dedicato all’amore di Maria De Filippi, visto che più volte è stato accusato di non essere una persona sincera. Il cavaliere avrà modo di dimostrare il contrario se la redazione dovesse riconfermarlo tra i protagonisti del programma anche nella nuova stagione, che andrà in onda a settembre?