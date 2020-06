Uomini e Donne | Cristian e Tara crisi: lui perde il controllo su Instagram

Uomini e Donne | La storica coppia del Trono Classico Cristian Gallella e Tara Gabrieletto dopo aver annunciato di essere in crisi sono stati sommersi dalle critiche del popolo della rete. Per questo motivo l’ex tronista ha perso il controllo su Instagram, sbottando con una fan.

Nelle scorse ore tanto ha fatto discutere l’annuncio della storica coppia di Uomini e Donne di essere arrivato ad un momento di crisi del loro matrimonio. Ovviamente ci riferiamo a Cristian Gallella e Tara Gabrieletto che hanno confermato ai loro fedeli sostenitori sul web che le cose non procedono come avrebbero voluto.

L’annuncio ha spiazzato il popolo della rete, ma c’è chi insinua che sia tutta una trovata pubblicitaria per tornare a far parlare di sé. Per questo motivo l’ex protagonista del Trono Classico ha perso la calma con una fan su Instagram.

“Questi non stanno più insieme da secoli, ma siccome sono finiti i bei tempi delle serate si inventano gli scoop!” ha commentato una fan l’annuncio della crisi tra Cristian e Tara. “Ma ammazzati!” ha sbottato lui, perdendo la calma sui social di fronte all’insinuazione fatta sul suo conto.

Tara Gabrieletto di Uomini e Donne dopo la crisi con Cristian Gallella: “Non dirò nulla”

Tara Gabrieletto, dopo l’annuncio della crisi con Cristian Gallella di Uomini e Donne, è stata raggiunta dai microfoni di Fanpage, ma non ha voluto sbilanciarsi più di tanto in merito ai motivi che li avrebbero spinti ad allontanarsi.

“Non ho intenzione di dire nulla a riguardo. Né ora, né mai” ha precisato Tara Gabrieletto di Uomini e Donne. “Dalla mia bocca non uscirà nulla e ho già parlato troppo nelle mie stories” ha proseguito l’ex corteggiatrice di Maria De Filippi, visto che ormai sembrano lontani i tempi in cui apparivano felici insieme.

“Ci serve del tempo per prendere delle decisioni importanti” ha concluso. “Non aggiungerò nulla di più” ha concluso la moglie di Cristian Gallella.

Visualizza questo post su Instagram Voglio silenzio, il vento fra i capelli… 🖤#pensieri#capireledonne#nonperderemaiilsorriso#instagood#instalike#photography#photooftheday Un post condiviso da Tara Gabrieletto (@gabrielettotara) in data: 21 Giu 2020 alle ore 9:39 PDT

Il pubblico del Trono Classico di Maria De Filippi sperava che la storia d’amore tra Cristian e Tara potesse durare per sempre, ma purtroppo sembra che il loro rapporto sia stato messo a dura prova dalla vita.