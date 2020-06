Uomini e Donne | Giovanna Abate e Sammy: nuovo retroscena sulla rottura

Uomini e Donne | Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrerebbero aver terminato la loro relazione subito dopo la scelta al Trono Classico. Nelle scorse ore all’influencer Deianira Marzano è arrivata una nuova segnalazione sui motivi del loro allontanamento.

Uomini e Donne aveva fatto nascere l’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan, ma la vita di tutti i giorni sembra averli allontanati sempre di più.

Nelle scorse è spuntato un nuovo retroscena, che vedrebbe l’ex corteggiatore del Trono Classico aver usato la tronista di Maria De Filippi soltanto per avere una maggiore popolarità per poi troncare il tutto una volta finita la trasmissione. La segnalazione è arrivata da un utente della rete, che ha preferito restare anonimo, che ha scelto di confidare il tutto all’influencer Deianira Marzano.

“Deia posso dirti che conosco Sammy di persona e posso assicurarti che si è sempre creduto chissà che” precisa la segnalazione su Sammy Hassan dopo Uomini e Donne, che vedrebbe i due essersi detti addio. “Lui ha detto sì durante il momento della scelta, ha venduto le magliette e poi l’ha mollata” conclude la segnalazione.

“Ovviamente è tutto business, che pena!” ha aggiunto l’utente della rete che ha raccontato questo retroscena.

Sammy Hassan ha usato Giovanna Abate a Uomini e Donne? La segnalazione

Sammy Hassan, dopo la sua permanenza al Trono Classico di Uomini e Donne, è stato stroncato dal web, che crede fortemente nella segnalazione spuntata in rete. Anche se c’è chi si domanda come mai in tutto questo Giovanna Abate non si è ancora sbilanciata il tal proposito.

Molto probabilmente, come testimonia il suo gesto su Instagram, Giovanna Abate vuole proteggere Sammy per questo motivo ha scelto di non raccontare, almeno non ora, come sta proseguendo o perché si è interrotta la sua brevissima relazione.

I due, come anticipato, hanno preferito il silenzio piuttosto che fare chiarezza.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne sembrano essere durati meno di molte altre coppie che sono passate alla storia del programma per le loro brevi relazioni.