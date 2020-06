Uomini e Donne | Giovanna Abate contro Sammy Hassan: “Gentaglia!”

Uomini e Donne | Giovanna Abate, ex protagonista del Trono Classico, ha messo un like ad un commento di un suo follower contro Sammy Hassan con cui sembra essere ai ferri corti.

Uomini e Donne aveva fatto incontrare, e anche innamorare, la coppia formata da Giovanna Abate e Sammy Hassan, ma pare proprio che dopo la scelta al Trono Classico i due abbiano deciso di separare le loro strade, anche se non hanno ancora confermato o smentito tale voci.

Di recente però un gesto di Giovanna sembrerebbe aver confermato che le cose tra lei e Sammy non proseguono come previsto. Il motivo? L’Abate ha messo un like al commento di un fan che non sembra essere molto lusinghiero nei confronti di Hassan, tanto da attirare e non poco l’attenzione del popolo della rete che vuole ora più che mai spiegazioni in tal proposito visto che si sente preso in giro dalla trasmissione di Maria De Filippi.

“Credo tu sia una di quelle poche ragazze al mondo ad essere bellissima così come sei senza esserti rifatta” inizia il commento a cui Giovanna, che di recente si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram, ha messo il like. “Per non parlare dei tuoi occhi che sono due fanali” e fin qui nulla di male.

“Però cerca di essere più sincera con chi ha scelto di seguirti” conclude il commento per poi arrivare alla parte fondamentale. “Smettila di coprire certa gentaglia“.

Giovanna non solo ha messo il like a questo commento, ma ha perfino commentato con un cuore. Giovanna Abate ha messo un like ad un commento contro Sammy, che i due siano arrivati definitivamente al capolinea?

Gemma Galgani scrive a Giovanna Abate dopo Uomini e Donne: la sua reazione

Nemmeno il commento di Gemma Galgani è sfuggito al popolo della rete. La dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne e Giovanna Abate, infatti, durante il corso della loro partecipazione al programma, sia durante la versione adattata ai tempi del coronavirus che post, hanno particolarmente legato ed è nata una bellissima amicizia tra loro.

“Giovanna, tu rimani sempre la più bella” ha scritto Gemma Galgani a Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, tra l’altro l’ex tronista era assente al compleanno di Sammy. “Tu invece resti preziosa” ha risposto l’ex protagonista del Trono Classico, felice di aver mantenuto ottimi rapporti con la Galgani anche al di fuori del contesto televisivo.

Il pubblico è felice che tra le due l’amicizia sia continuata, ma vuole anche sapere cosa ne resta della storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne.