Harry e Meghan | La coppia è in crisi: il motivo dei primi dissapori

Il Principe Harry si sarebbe stufato della nuova vita americana con Meghan Markle, il Duca di Sussex vorrebbe avvicinarsi di nuovo alla Famiglia Reale ma la consorte non sembrerebbe essere dello stesso avviso.

Il Principe Harry ne avrebbe le tasche piene. Stavolta non è solo un modo edulcorato per sottolineare i suoi nobili e facoltosi Natali, ma il Duca di Sussex starebbe proprio attraversando un periodo di crisi con la moglie Meghan. Determinante è stata la pandemia, tutto il mondo è paese: così anche una coppia affiatata come loro avrebbe scoperto quanto sia difficile – il lockdown in questo è stato una spinta propulsiva verso l’inadeguatezza e lo stress reciproco – vivere a stretto contatto. Inoltre Harry non sopporterebbe più la lontananza dalla Famiglia Reale.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan | “Litigano sempre”: l’indiscrezione viene dagli USA

“Mi divora l’idea di non essere lì quando mia nonna morirà”, ha detto. La vita di Los Angeles, dunque, al giovane virgulto sta stretta per una serie di motivi che vanno dall’attaccamento ai parenti più prossimi al fatto che si starebbe rendendo sempre più conto di quando l’universo americano non faccia per lui. Invece Meghan non potrebbe essere più contenta: questa divergenza di vedute avrebbe inciso sulla natura del rapporto tra i coniugi, sembrava andare tutto a gonfie vele mentre, in realtà, una prima crisi coniugale stava affiorando all’orizzonte. Quelle che sembravano semplici scaramucce rischiano di diventare vere e proprie discrepanze irrisolvibili.

Harry e Meghan, caos nella coppia: liti e musi lunghi. Le cause delle divergenze

Dubbi, paure e perplessità che emergono da “Royals at war: The inside story of Harry and Meghan’s shocking split with the House of Windsor”, una biografia che sarebbe più la resa di un rapporto che sta andando verso la sua inesorabile fine. Pur rimanendo nel campo delle probabilità, bisogna fare i conti con delle avvisaglie lanciate da amici dell’attrice: “A Meghan è sempre piaciuto il mondo di Los Angeles, il tipo di vita e le opportunità che offre. Dire che si sia messa con Harry soltanto per la possibilità di creare un proprio brand è sbagliato, ma che questo sia stato un fattore determinate è altrettanto vero”.

Dunque, la vera natura di Meghan Markle starebbe uscendo fuori: lei affamata di vita e desiderosa di espandere la propria celebrità e influenza sul mercato, lui – che invece influente lo è già – vorrebbe una quotidianità più normale e all’insegna della routine. Soprattutto dalle parti di casa propria che non è certamente l’America.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan | La loro biografia quasi ufficiale fa tremare la corte

Riusciranno i due sposini ad appianare le proprie distanze o la prima crisi coniugale di un certo peso sarà determinante per una rottura? In un caso o nell’altro, le porte di Buckingham Palace per Harry (e consorte) saranno sempre aperte nonostante qualche disappunto da parte di William e Kate che non gradirebbero appunto l’uso e i privilegi del blasone verso due persone che del protocollo, sinora, se ne sono sempre approfittati non rispettandolo poi tanto. Anzi costringendo tutto l’ambiente nobiliare a modificare i propri canoni in vista di una scissione non del tutto digerita. Quasi per nulla, a dire il vero, nonostante le apparenze dicano altro. Probabilmente sono la sola cosa da salvare in questo momento.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan | Spendono troppo: le cifre prossime alla bancarotta