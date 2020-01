La Regina Elisabetta approva la scelta di voler essere indipendenti fatta da Meghan e Harry, però mette alcuni paletti alla decisione dopo il meeting della Famiglia Reale.

Sembra il remake de “Il principe cerca moglie”, solo che a Buckingham Palace il matrimonio c’è già stato e adesso devono gestire le conseguenze di gesti tutt’altro che convenzionali: Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, vogliono essere indipendenti. Dimettersi, perlomeno formalmente, dalla Royal Family.

Trasferirsi in Canada e vivere da esuli, benestanti, una favola personale senza protocolli ed obblighi di sorta: tutto bellissimo, ma non altrettanto realizzabile con uno schioccare di dita. La Regina Elisabetta che, come tutti, è venuta a conoscenza della decisione dei coniugi di Sussex dai social, dapprima si è scagliata sulle modalità di comunicazione adottate facendo pervenire un comunicato in cui chiedeva calma e riflessione.

La Regina Elisabetta sul caso Harry e Meghan

Inoltre, ha chiamato la Famiglia Reale a raccolta per discutere dell’argomento: parlando di scissione, anche l’Italia, pur essendo estranea agli equilibri del Palazzo Reale, rischia di entrare in questa vicenda. Meghan Markle, infatti, in pieno meeting, ha annunciato pubblicamente di voler riprendere i propri impegni professionali per provvedere al sostentamento personale e familiare tra cui una (presunta) partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Parallelamente, la Regina madre ha reso noto che, malgrado tutto, le scelte di Meghan e Harry sono condivise con qualche piccola rettifica e precisazione: “Oggi la mia famiglia ha avuto una discussione davvero costruttiva sul futuro di mio nipote e della sua famiglia. Sosteniamo totalmente il desiderio di Harry e Meghan di creare una nuova vita per la loro giovane famiglia. Avremmo preferito che essi rimanessero membri attivi a tempo pieno della royal family, ma comprendiamo e rispettiamo il loro desiderio di avere una vita più indipendente“, sottolinea Elisabetta II che sulla questione fondi pubblici, però, è meno possibilista: “Harry e Meghan hanno chiarito di non voler dipendere dai fondi pubblici.Queste sono questioni complesse da risolvere per la mia famiglia, c’è altro lavoro da fare ma ho chiesto che si arrivi a decisioni finali già nei prossimi giorni”, ha concluso la Regina.

Intanto Meghan e Harry vivranno un periodo di transizione: niente trasferimento in Canada, dunque. Inizialmente staranno nel Regno Unito per poi spostarsi dove vorranno con la ripromessa di fare la spola tra un posto e l’altro. Un cordone ombelicale tagliato parzialmente, dunque, perchè la famiglia è sacra. Figuriamoci poi se c’è di mezzo il blasone.

