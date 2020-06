Temptation Island anticipazioni: chi è la prima coppia che abbandona

Temptation Island anticipazioni | La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato in anteprima il nome della coppia di Filippo Bisciglia che ha abbandonato il programma a metà percorso.

Temptation Island, come ben sapete, è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani il 2 luglio, ma in rete iniziano già a trapelare le prime informazioni riguardanti questa nuova edizione che non sembra invidiare nulla a quelle che l’hanno preceduta.

Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, infatti, una delle sei coppie avrebbe già deciso di abbandonare il programma a metà percorso. Chi sono?

Valeria e Ciavy hanno abbandonato Temptation Island. I motivi di tale abbandono, o se i due hanno lasciato il programma insieme o da single, non sono ancora stati rivelati ma tenendo in considerazione le presentazioni delle sei coppie, il motivo di tale addio non sembra poi così difficile da dedurre.

Temptation Island: Valeria e Ciavy sono la prima coppia ad abbandonare

Le registrazioni di Temptation Island sono iniziate già da una decina di giorni, ma i colpi di scena non sembrano davvero mancare nel programma condotto da Filippo Bisciglia, che quest’anno per la prima volta sarà a capo di un’edizione mista, che vedrà unirsi i vip alle persone comuni.

Ma torniamo a parlare di Valeria e Ciavy di Temptation Island. Durante il video di presentazione, lui aveva confidato di avere questo forte desiderio di libertà e per questo motivo in molti sospettano che si sia lasciato trasportare dalle tentazioni delle single, decidendo poi di rompere la sua storia con Valeria. O che quest’ultima, dopo aver visto qualche video di troppo, abbia deciso di troncare la loro storia.

Filippo Bisciglia, che di recente ha difeso Antonella Elia, ce lo aveva promesso che sarebbe stata un’edizione di fuoco.

Per saperne di più, non ci basterà altro che attendere il 2 luglio per vedere cosa combineranno le coppie che quest’anno saranno presenti al programma di Filippo Bisciglia ai tempi del coronavirus. Sicuramente, ne vedremo delle belle.