Harry e Meghan non stanno vivendo il sogno americano. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato una vita familiare molto tesa.

Avrebbe voluto ricostruire la propria vita a partire da zero accanto alla donna che amava, ma le cose si sono rivelate più difficili del previsto.

Per il Principe Harry la vita negli Stati Uniti insieme a Meghan sembra fatta di sfortune, conflitti e isolamento.

Il periodico americano New Idea ha infatti riportato le parole di una fonte vicina alla coppia, secondo la quale la vita familiare dei Duchi di Sussex sia l’esatto contrario dell’oasi di pace e di tranquillità che Harry e Meghan sognavano quando erano parte della famiglia reale britannica e speravano di scrollarsi di dosso l’attenzione della stampa.

A quanto pare i motivi dei continui conflitti tra Harry e Meghan sarebbe una sorta di incompatibilità caratteriale e le altissime pretese di Meghan.

A dare sostegno al Principe Harry, fortunatamente, è arrivato l’aiuto insperato della suocera.

Harry e Meghan: continui litigi e infelicità made in U.S.A.

Che Harry avesse sposato una donna esigente e perfettamente decisa a ottenere quello che vuole è un fatto noto.

Addirittura la Duchessa si era guadagnato il nomignolo di “Me – Gain” (Guadagno per Me) all’interno della corte e molti collaboratori diretti della famiglia reale, assegnati a farle da assistenti, avevano lasciato il lavoro disperati per le continue richieste che arrivavano dalla Duchessa dal caratterino per niente facile.

Una volta lasciata la famiglia reale britannica, Meghan ha fatto in modo di ricreare il suo vecchio staff, affidandosi di nuovo a persone che le erano accanto prima che diventasse Duchessa.

In tutto questo Harry è stato sempre più isolato: lontano dalla famiglia, dagli amici di sempre e soprattutto da un ambiente profondamente familiare come quello della nobiltà britannica, il Duca sta tentando di inserirsi in un nuovo contesto lavorativo, nella speranza di riuscire a guadagnare autonomamente, senza fare affidamento sulle rendite che arrivano dalla famiglia reale (e che Carlo continua comunque a pagare).

In una situazione così difficile, secondo la fonte vicina alla coppia, Harry si è chiuso in se stesso e nella sua nuova intimità familiare, preferendo di gran lunga la compagnia di Archie e dei loro cani alle attività di pubbliche relazioni a cui invece Meghan amerebbe dedicare gran parte del suo tempo.

La Duchessa, a quanto pare, sarebbe molto delusa da Harry, che non si starebbe impegnando a promuovere il loro marchio e la loro attività futura.

C’è da dire che a mettere i bastoni tra le ruote dei Duchi di Sussex sono arrivati, nell’ordine, prima la pandemia di Coronavirus e successivamente le proteste del movimento Black Lives Matter che si sono scatenate dopo la morte di George Floyd.

Le complicazioni logistiche della situazione hanno fatto slittare i piani della coppia, che dovrà attendere sia per far partire il progetto della fondazione Archewell, sia per pubblicare la biografia che promette di far tremare la Corona britannica.

A seguito di tutti questi ritardi, dichiara la fonte, Meghan è molto nervosa e si sta scatenando contro Harry, rendendogli letteralmente la vita impossibile.

A sostenere il Principe è arrivata Doria Ragland, madre di Meghan e unica parente prossima che è riuscita a mantenere un rapporto decente con la Markle.

Sembra che nonna Doria si sia stabilita a casa di Harry e Meghan e sia sempre pronta a sostenere Harry, comprendendo perfettamente quanto sia duro vivere insieme a Meghan quando quest’ultima attraversa una fase di grande stress.

Harry si sta pentendo di aver dato un taglio così netto alla vita a cui era sempre stato abituato? E quanta verità c’è nelle voci che vogliono Meghan Markle incinta del secondo figlio? Una cosa è certa: tutti gli sforzi per assicurare alla famiglia un riparo sicuro dalla stampa scandalistica sembrano non aver portato grandi risultati, almeno per ora.