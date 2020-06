Giovanna Abate e Sammy Hassan in crisi? | Lontani per il compleanno...

Giovanna Abate e Sammy Hassan in crisi? La coppia di Uomini e Donne lontana per il compleanno di lui e Deianira Marzano lancia il gossip.

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono in crisi? A scatenare il gossip sulla coppia di Uomini e Donne è Deianira Marzano che si chiede il motivo per il quale la coppia è lontana nel giorno del compleanno di lui. Deianira, in particolare, si chiede come mai i due non stiano insieme in un giorno così importante pubblicando anche il messaggio che le ha inviato una follower.

Giovanna Abate e Sammy Hassan: parla Deianira Marzano

Secondo Deianira Marzano e alcune sue followers, Giovanna e Sammy che si sono scelti alla fine del percorso a Uomini e Donne, sarebbero già in crisi.

“Io posso comprendere che voi siate stati insieme fino a ieri e quindi Giovanna ti abbia fatto gli auguri da vicino, però, le fans che vi seguono dalla televisione, si aspettano degli auguri, qualcosa di carino ma Giovanna nulla. Tutto tace. A me sembra una coppia distaccata”, afferma Deianira che poi afferma di aver ricevuto anche le lamentele delle loro fanpage.

“Proprio le loro fanpage che mi scrivono e si stanno lamentando e si chiedono se si siano lasciati non avendo notizie. Ma che coppia è?”, chiede ancora Deianira in una serie di storie pubblicate su Instagram.

Sammy e Giovanna, effettivamente, in questo momento sono distanti. L’ex corteggiatore si trova a Milano e, sulle storie di Instagram, ha pubblicato tutti gli auguri ricevuti. Tra i tanti non ci sono quelli di Giovanna che, invece, sul proprio profilo Instagram ha condiviso una serie di storie in cui si mostra in palestra. Ta i due ex protagonisti di Uomini e Donne, dunque, ci sarà davvero la prima crisi?

I fans aspettano di vedere presto Giovanna e Sammy che, nella prima intervista, hanno ammesso di aver affrontato anche argomenti importanti.