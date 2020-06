Giovanna Abate e Sammy Hassan di Uomini e Donne si sono già lasciati? Dopo i rumors delle ultime ore, l’ex tronista rompe il silenzio sui social.

Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono già lasciati? Da qualche giorno si vocifera che tra l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sia già tutto finito. Dopo i primi indizi, anche Amedeo Venza, dalla propria pagina Instagram conferma la rottura. Giovanna Abate, inoltre, ha deciso di rompere il silenzio svelando quello che sta accadendo attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Uomini e Donne: Giovanna Abate rompe il silenzio su Sammy Hassan

Amedeo Venza, dalla propria pagina Instagram, conferma la crisi profonda tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. “Purtroppo, con grande rammarico, ho saputo che Giovanna e Sammy sono in profonda crisi. Una pausa di riflessione dovuta ad una forte incompatibilità caratteriale. E’ successo tutto subito dopo la scelta quando hanno avuto modo di conoscersi per davvero. Pare a questo punto che la storia si possa definire ufficialmente finita“, ha scritto Amedeo Venza.

Giovanna Abate, di fronte alle numerose domande dei fans e ai rumors sulla sua storia con Sammy Hassan ha pubblicato una foto su Instagram chiedendo rispetto per la sua situazione. Molti fans, di fronte al silenzio di Giovanna e Sammy sono convinti che la storia tra i due sia finita poche settimane dopo la scelta. La Abate, così, ha cercato di dare una spiegazione.

“Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente”, ha scritto Giovanna chiedendo poi tempo per metabolizzare la situazione. Giovanna e Sammy, dunque, sono solo in crisi o si sono davvero lasciati? Nei giorni scorsi, Gemma aveva parlato proprio di Sammy. La passione tra l’ex corteggiatore e la Abate, dunque, è già finita? I fans aspettano anche le parole di Sammy.