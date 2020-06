Uomini e Donne | Veronica e Giovanni: “E’ cambiato dopo il Trono Over”

Uomini e Donne | Giovanni Longobardi, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha rivelato come sta proseguendo la sua conoscenza con Veronica Ursida del Trono Over.

Uomini e Donne aveva lasciato il pubblico del Trono Over con l’abbandono dal programma di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi. I due, è bene specificare, non hanno lasciato lo studio come una coppia, ma come due persone singole. In quanto il cavaliere ha rivelato in più di un’occasione che a causa di alcune piccole omissioni non riusciva a fidarsi dell’ex di Armando Incarnato, ma lei ci ha voluto ugualmente provare al di fuori del programma a conquistare la sua fiducia.

Giovanni Longobardi, recentemente intervistato dal magazine dedicato al programma, dopo essersi lasciato andare ad uno sfogo su Instagram, ha rivelato come prosegue la sua conoscenza con Veronica Ursida dopo Uomini e Donne.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne: “Ci siamo chiariti”

Veronica Ursida dopo la fine del Trono Over, nonostante lui non volesse vederla, è andata a Castellamare facendo una sorpresa al suo cavaliere. Giovanni Longobardi ha ammesso che in un primo momento hanno discusso, ma che poi quell’incontro è servito ad entrambi per riavvicinarsi. Tant’è che hanno deciso di proseguire la loro conoscenza, che prosegue a gonfie vele.

“Dalla scorsa settimana qualcosa è cambiato tra di noi” ha ammesso Giovanni Longobardi su Veronica Ursida dopo il Trono Over, che di recente ha anche replicato a chi lo accusa di non essere interessato alla dama. “Lei è venuta a Castellamare da me e dopo aver discusso tanto ci siamo chiariti” ha rivelato il cavaliere.

“Abbiamo fatto numerosi passi avanti” ha aggiunto. “Abbiamo continuato a frequentarci e la scorsa settimana io l’ho raggiunta a Roma”.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi di Uomini e Donne stanno gettando le basi per trasformare la loro conoscenza in qualcosa di più.