Gemma Galgani | Giovanna Abate ammette: “Ha fatto scelte opinabili”

Gemma Galgani è stata la protagonista di alcune riflessioni di Giovanna Abate. L’ex protagonista del Trono Classico, intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha svelato al pubblico com’è nata la loro amicizia, parlando anche della conoscenza della dama con Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani, durante lo speciale di Uomini e Donne ai tempi del coronavirus ha avuto modo di poter legare con Giovanna Abate. Quest’ultima, intervistata dal magazine dedicato al dating show di Maria De Filippi, ha svelato cosa pensa della conoscenza della dama e Nicola Vivarelli, ammettendo che in passato lei ha fatto numerose scelte opinabili ma che nonostante tutto merita di essere apprezzata perché a discapito della sua età non ha mai smesso di credere nell’amore, mettendosi sempre in gioco in qualsiasi cosa faccia.

“Io e Gemma siamo sempre state molto discrete durante il corso delle registrazioni del programma” ha ammesso la compagna di Sammy Hassan. “Vedevamo tutto per la prima volta durante la puntata, anche se prima di iniziare vivevo il suo stato emotivo e sapevo bene che si stava affezionando sempre di più a Nicola” ha spiegato l’Abate. “Ho sempre avuto paura che lui potesse prendersi gioco di lei, ma sono così protettiva verso tutte le mie amiche” ha aggiunto.

“Nicola ha la mia stessa età, è molto scaltro e sa rispondere molto bene alle provocazioni, ma continua a trattare Gemma nel giusto modo”.

“Dopo averlo sentito parlare, mi sono un po’ ricreduta su di lui ma ho sempre qualche dubbio che ho condiviso con Gemma” ha ammesso Giovanna Abate su Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne, tra l’altro lui di recente ha smentito la presunta crisi con la dama. “Lei sa perfettamente come la penso e sa a cosa va incontro. Se mi fido di lui? Non so, io ho problemi legati alla fiducia in generale” ha proseguito l’ex tronista. “Posso dire che mi fido dell’amore, ecco. Qualsiasi cosa accadrà tra loro, lei avrà sempre la mia spalla su cui piangere”.

“Certo, anche io ho ritenuto molte scelte di Gemma alquanto opinabili, ma lei è sempre stata una che si viveva tutto, credendo fino alla fine nei suoi sentimenti” ha concluso su Gemma Galgani del Trono Over. “La sua bellezza sta nel volersi sempre mettere in gioco, nonostante sia una donna adulta non ha alcuna paura di amare” ha aggiunto.

Giovanna Abate racconta com’è nata l’amicizia con Gemma Galgani a Uomini e Donne

Giovanna Abate, tra una confessione e l’altra, ha anche raccontato com’è nata la sua amicizia con Gemma Galgani a Uomini e Donne. Le due, infatti, come ben noto, hanno avuto modo di potersi conoscere durante il format adattato ai tempi del coronavirus e da quel momento, con il loro cuore, non si sono mai più separate.

Tant’è che in svariate occasioni hanno rivelato di aver avuto la sensazione di conoscersi da una vita intera.

“Io e lei, come ben sapete, abbiamo avuto modo di conoscerci durante il periodo in cui è stato bloccato il format classico del programma” ha rivelato la compagna di Sammy Hassan del Trono Classico. “I nostri occhi hanno subito iniziare a comunicare tra loro e io sono sempre stata una persona che dà molta importanza a ciò che sono in grado di trasmettermi” ha spiegato. “Credo rappresentino il mondo di ognuno di noi”.

“Lei è una donna dolcissima, è stata in grado di darmi un’immensa forza per iniziare il mio nuovo percorso” ha ammesso Giovanna Abate su Gemma Galgani, tra l’altro la dama è stata attaccata dai suoi ex fidanzati del Trono Over. “Durante il primo giorno di registrazione io ero rimasta profondamente delusa da Sammy, mi aveva detto che non mi aveva assolutamente pensata durante i giorni in cui non abbiano avuto modo di sentirci” ha confessato l’Abate.

“Mi ero sentita mancare la terra ai miei piedi e dopo la fine della puntata ho confidato tutti i miei dubbi a Gemma, ci siamo parlate come se fosse una mia amica da sempre” ha confidato Giovanna. “Quel giorno ci siamo bevute un caffè ed è stato il giorno in cui è nata la nostra amicizia”.

“Durante quel giorno le ho promesso che le sarei stata sempre vicina e dalla sua parte” ha ammesso Giovanna Abate dopo Uomini e Donne. “Volevo restituirle tutto quel bene che lei mi aveva fatto in quel poco tempo insieme” ha aggiunto.

“Il nostro legame è nato in un periodo in cui non potevo avvicinarmi o toccare i miei cari, quando andare da lei negli studi Elios di Roma mi ha permesso di respirare una sorta di normalità e grazie a lei non dimenticherò mai questi momenti che in maniera inevitabile mi hanno segnata”.

Giovanna Abate e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne, tra l’altro la dama potrebbe sfidare Mara Venier con Giulia De Lellis, sono riuscite a mantenere quel magico legame che le aveva unite durante i loro percorsi televisivi. Per questo motivo, Nicola deve stare attento a giocare con i sentimenti della dama, l’Abate è sempre dietro l’angolo.