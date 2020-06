Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola in crisi? Il gesto di lui

Uomini e Donne | Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono in crisi dopo la loro partecipazione al Trono Over? Il gesto social di lui sembrerebbe levare ogni dubbio.

Uomini e Donne aveva lasciato il pubblico del Trono Over con il fiato sospeso, senza sapere come stava proseguendo la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Negli scorsi giorni, infatti, si è a lungo parlato di una possibile crisi tra i due, in quanto la dama sembrerebbe non vedere una relazione duratura con il giovane cavaliere.

Prima d’ora, è bene sottolineare, nessuno dei due ha preferito replicare di fronte a queste indiscrezioni trapelate in rete, ma il giovane Nicola sembrerebbe essere stufo di vedere la sua conoscenza con la dama essere messa ogni volta in discussione secondo gli utenti della rete. Per questo motivo, infatti, ha risposto ad una fan della rete che ha commentato il suo ultimo scatto su Instagram.

Nicola Vivarelli ha smentito la crisi con Gemma Galgani? Gli utenti della rete, dal gesto fatto dal giovane cavaliere di Gemma, tra l’altro lei è stata attaccata dai suoi ex fidanzati, sono convinti di sì in quanto è come se avesse messo a tacere le male lingue.

Nicola Vivarelli smentisce la crisi con Gemma Galgani dopo Uomini e Donne? Il sospetto

Nicola Vivarelli, come anticipato, ha risposto ad una fan del Trono Over di Uomini e Donne, che gli faceva notare quanto lui e Gemma Galgani stessero bene insieme.

“Sai, io ti vedo bene con Gemma in qualsiasi luogo voi siate” ha scritto l’utente della rete a Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne, che tra l’altro di recente è stato attaccato dall’opinionista Lorenzo Riccardi. “Mare, lago, montagna” ha chiarito la fan. “Alla fine sono le persone a fare la differenza” ha concluso.

Il cavaliere di Gemma Galgani del Trono Over ha risposto al commento con l’emoticon del 100, che nel linguaggio social si traduce con una piena adesione su quanto affermato. Nicola ha, dunque, smentito la crisi?

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani dopo Uomini e Donne sembrano proseguire la loro conoscenza nel migliore dei modi, nonostante i rumors della rete li vedano ogni giorno di più in crisi. La coppia, è pur vero, non ha smentito o confermato il tutto apertamente, ma probabilmente perché dovrà raccontare la verità al Trono Over durante la nuova stagione televisiva in onda a settembre.