Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi contro Nicola Vivarelli: “E’ da carogne”

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo Tv, si è scagliato contro Nicola Vivarelli, accusandolo di prendersi gioco di Gemma Galgani del Trono Over.

Uomini e Donne ha sorpreso il pubblico del piccolo schermo, durante l’ultima parte della stagione con l’ingresso di Nicola Vivarelli al Trono Over.

L’ufficiale della marina, nonostante l’enorme differenza di età, lui ha 26 anni e lei 71, ha scelto di corteggiare Gemma Galgani, l’indiscussa protagonista del dating show di canale 5, facendo storcere il naso non solo al pubblico del piccolo schermo ma anche ai suoi colleghi.

Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico, intervistato da Nuovo Tv, ha stroncato l’atteggiamento del giovane cavaliere, giudicandolo da carogne in quanto secondo lui starebbe soltanto prendendo in giro Gemma e non sarebbe realmente interessato a lei.

“Fare quello che sta facendo lui, prendere in giro una donna di 70 anni, è da carogne” ha esordito Lorenzo Riccardi contro Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, tra l’altro lui è stato paparazzato con Gemma a Roma. “La corteggia soltanto per avere una maggiore visibilità in televisione” ha spiegato. “Non ci si comporta così” ha aggiunto.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne stronca Nicola Vivarelli: “Che cosa ridicola”

Lorenzo Riccardi, oltre a stroncare l’eventuale interesse di Nicola Vivarelli di Uomini e Donne per Gemma Galgani, ha anche commentato l’ultima esterna di loro andata in onda, quella dove i due lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere per qualche ora hanno scelto di non avere alcun tipo di approccio fisico.

“Non potrà andare a lungo ancora per molto, la verità prima o poi verrà fuori” ha proseguito Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico. “Potrei anche sbagliarmi, ma sono convinto che le cose stiano così” ha aggiunto.

“Anche la loro ultima esterna, non si sono nemmeno abbracciati” ha osservato l’opinionista su Nicola Vivarelli, che secondo recenti indiscrezioni a breve potrebbe essere mollato da Gemma Galgani. “Che cosa ridicola” ha aggiunto.

Lorenzo Riccardi non sembra credere alla conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, nonostante anche senza le telecamere sembra proseguire a gonfie vele.