Temptation Island | Francesco Sole e Giulia Cavaglià esclusi: il gossip

Temptation Island | Francesco Sole e Giulia Cavaglià, secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, sarebbero stati esclusi dall’isola delle tentazioni.

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Quest’anno, come più volte annunciato, ci sarà un’edizione mista, che vedrà unite quella dedicata ai personaggi del piccolo schermo e le persone comune.

I telespettatori sono curiosi di sapere quali saranno le coppie formate dai vip che prenderanno parte alla settima edizione dell’isola delle tentazioni e per questo hanno chiesto conferme a chi ne sa di più su chi sono i nomi che avremo modo di poter vedere sul piccolo schermo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi contro Nicola Vivarelli: “E’ da carogne”

Nelle scorse settimane, infatti, si era a lungo parlato della possibile partecipazione di Francesco Sole e Giulia Cavaglià a Temptation Island, tra l’altro la sua messa in onda è stata anticipata , ma il noto influencer Amedeo Venza ha smentito tale voce, informando che purtroppo, o per fortuna, le coppie famose saranno soltanto due.

Le coppie restanti saranno formate esclusivamente da persone comuni.

Giulia Cavaglià e Francesco Sole esclusi da Temptation Island: parla Amedeo Venza

Amedeo Venza, come anticipato, ha smentito la presenza di Giulia Cavaglià e Francesco Sole.

L’ex tronista di Uomini e Donne, non molto tempo fa, aveva confidato che non le sarebbe affatto dispiaciuto di prendere parte alla trasmissione di Filippo Bisciglia, ma non sappiamo se la sua candidatura sia stata presa in considerazione o meno dalla produzione dello show.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip | Filippo Bisciglia nel cast? L’indiscrezione

“Mi avete chiesto chi sono le coppie vip di quest’anno” ha esordito l’influencer. “Vi comunico che sono soltanto due le coppie formate da personaggi dello spettacolo, ovvero quella di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, seguita da Manila Nazzaro e il suo compagno” ha spiegato Amedeo Venza su Temptation Island.

Tra l’altro nelle scorse ore sono state presentate altre due coppie del programma.

Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono stati esclusi da Temptation Island e al pubblico del piccolo schermo, inutile negarlo, dispiace di tale decisione.