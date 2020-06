Uomini e Donne | Giovanna Abate su Sammy: “Ci tocchiamo sempre”

Uomini e Donne | Giovanna Abate e Sammy Hassan, dopo la scelta al Trono Classico, sono stati intervistati da Raffaella Mennoia per il canale Instagram del programma. La coppia ha ribadito quanto sia importante per loro il contatto fisico.

Uomini e Donne ha concluso questa stagione televisiva consolidando l’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. I due, dopo la scelta al Trono Classico, sono stati intervistati da Raffaella Mennoia, membro della redazione del dating show di Maria De Filippi, dove hanno raccontato come stanno andando questi primi giorni di relazione.

La coppia, come già espresso più volte durante la loro permanenza all’interno del programma, hanno ribadito quanto sia importante per loro il contatto fisico. Considerando anche che l’ultima parte del loro percorso gli ha impedito di potersi avvicinare da un punto di vista più fisico.

“Io e Sammy dormiamo sempre abbracciati” ha svelato Giovanna Abate dopo Uomini e Donne, tra l’altro di recente è arrivato lo sfogo della sua non scelta Davide Basolo.. “Ovunque ci spostiamo, ci dobbiamo sempre toccare” ha spiegato l’ex tronista. “Io devo toccarlo” ha concluso, sottolineando quanto sia importante per lei e Sammy Hassan avere un approccio fisico oltre che mentale.

Giovanna Abate e Sammy dopo la scelta a Uomini e Donne: “La prendiamo come viene”

Giovanna Abate, durante il corso dell’intervista con Sammy Hassan, ha sottolineato che almeno per il momento non hanno fatto progetti di vita e preferiscono prendersi la loro relazione così come viene. Anche perché ogni cosa, com’è giusto che sia, avrà il suo tempo visto che l’ex corteggiatore del Trono Classico è un papà e la sua priorità rimane sempre suo figlio, che sarà presentato a Giovanna soltanto quando i due saranno sicuri della loro relazione e del loro amore.

“Non ci stiamo organizzando niente, ad esempio ora dobbiamo ancora pranzare” ha spiegato la compagna di Sammy Hassan di Uomini e Donne, che di recente ha organizzato una sorpresa con Gemma Galgani. “Stiamo prendendo tutto così come viene, senza fari programmi” ha proseguito Giovanna.

“Ovviamente ci siamo confrontati sulle cose importanti” ha aggiunto. “Abbiamo affrontato discorsi di una certa importanza che era giusto dover fare” ha concluso, molto probabilmente facendo riferimento al ruolo di papà di lui e al fatto che probabilmente saranno costretti a vivere per un periodo una relazione a distanza.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne stanno continuando con la loro relazione, che prosegue a gonfie vele. Molto di meglio di com’era il loro percorso negli studi Elios di Roma.