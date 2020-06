Cecilia Rodriguez incinta del primo figlio: Ignazio Moser presto papà. La conferma indiretta arriverebbe da nonno Francesco Moser: “sarà il 4° nipote”.

Cecilia Rodriguez continua a non commentare i rumors che la vorrebbero in attesa del primo figlio, ma gli indizi che confermerebbero la prima gravidanza della fidanzata di Ignazio Moser continuano. Stavolta, a confermare indirettamente l’arrivo del primo figlio di Ignazio e Cecilia è Francesco Moser nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più Tv.

Cecilia Rodriguez e Ignazio, primo figlio in arrivo? Parla Francesco Moser: “sarà il quarto nipote”

Dopo aver trascorso la quarantena lontana dalla sua famiglia d’origine, Cecilia, tornata a Milano, sta trascorrendo tantissimo tempo con i genitori, il fratello Jeremias, la sorella Belen e soprattutto il nipotino Santiago che potrebbe avere presto un cuginetto con cui giocare. Come fa sapere il portale La Nostra Tv, infatti, al giornalista che lo ha intervistato per il settimanale Di Più Tv, Francesco Moser avrebbe confermato la gravidanza di Cecilia Rodriguez.

“E dai, questo sarà il quarto che arriva”, avrebbe dichiarato Francesco Moser salvo, poi, precisare – “Mi raccomando scriva però che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio Ignazio”.



Cecilia, dunque, è davvero incinta o la cicogna dovrà ancora aspettare? Qualche giorno fa, la sorella di Belen ha ammesso di aver messo su 7 kg e di aver cominciato una dieta per tornare in forma il prima possibile. I rumors sulla gravidanza, dunque, si riveleranno infondati o la più piccola delle sorelle Rodriguez annuncerà presto di essere in attesa del primo figlio?

La coppia, nel frattempo, continua ad essere sempre più unita e innamorata. Sia Ignazio che Cecilia non hanno mai nascosto di voler coronare il loro amore con un figlio che potrebbe arrivare prima delle nozze. Il dolce annuncio, dunque, arriverà presto? Nel frattempo, Cecilia continua a fare la zia con Santiago e la mamma con il suo cagnolino da cui non si separa mai.