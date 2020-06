Ignazio Moser assente da Instagram: “Penso al futuro con Cecilia Rodriguez”

Ignazio Moser ha deciso di staccare per un po’ la spina da Instagram per concentrarsi sul suo futuro con la compagna Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser ultimamente ha scelto di staccare un po’la spina dal suo profilo Instagram, facendo preoccupare i suoi che hanno subito pensato che il motivo di tale “sparizione” fosse dovuto a qualche problema e per questo motivo l’ex sportivo non li avesse più aggiornati come faceva un tempo.

Il compagno di Cecilia Rodriguez ha scelto di tranquillizzarli, pubblicando un post in cui rassicura che sta bene ma che ha scelto di staccare un po’ la spina dal mondo virtuale per pensare al suo futuro di coppia.

“E’ vero, ultimamente sono un po’ sparito dai social” ha ammesso Ignazio Moser su Instagram, che di recente ha dichiarato di volere un figlio da Cecilia. “In molti mi avete chiesto preoccupati se fosse tutto ok e volevo tranquillizzarvi, dicendovi che tutto bene” ha spiegato l’ex sportivo. “Semplicemente mi sto concentrando sulla mia vita e sul nostro futuro”. Non è di certo un mistero che Ignazio e Cecilia da qualche tempo a questa parte stiano pensando seriamente di mettere su famiglia.

Cecilia Rodriguez | Ignazio Moser svela: “Penso a noi senza perdere il sorriso”

Il compagno di Cecilia Rodriguez ha rassicurato i fan, dicendo loro che non c’è assolutamente nulla di cui preoccuparsi, anzi. Semplicemente è molto più concentrato a capire in che direzione fare andare la sua vita, visto che lui e la sorella minore di Belen hanno intenzione di mettere su famiglia e un giorno di convolare a nozze, anche se adesso il matrimonio non è una priorità.

“Come vi dicevo, sto cercando di costruire il mio futuro partendo da me” ha rassicurato Ignazio Moser sul futuro con Cecilia Rodriguez, tra l’altro lei di recente ha fatto una dedica a sua sorella Belen. “Da noi e dalle nostre priorità, tenendo sempre ben presente che non bisogna mai smettere di sorridere” ha concluso l’ex sportivo, concentrato più che mai a capire in che direzione far svoltare il suo futuro con la sua compagna.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, quindi, sono più concentrati che mai a costruire, e a pensare, al loro futuro e la loro famiglia. In più occasioni, infatti, hanno dichiarato di avere questo forte desiderio di volere un bambino.