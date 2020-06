Temptation Island 2020, è ufficiale: ecco la data della prima puntata della nuova edizione del programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia.

Ci siamo. Temptation Island 2020 sta per partire. Nonostante il coronavirus che ha fermato molte produzioni, il programma dell’amore tornerà presto in onda. Con il rispetto delle norme di sicurezza previste per contenere i contagi da Covid 19, in Sardegna, sono partite le registrazioni della nuova edizione del reality ed ora c’è finalmente la data ufficiale della messa in onda della prima puntata.

Temptation Island 2020: la data della prima puntata

Giovedì 2 luglio è la data da segnare sul calendario. Sarà quello il giorno della messa in onda della prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Per dare il via alle registrazioni, come ha spiegato Filippo Bisciglia, tutti i partecipanti hanno dovuto sottoporsi ai test necessari per evitare ogni forma di contagio da coronavirus.

“È ufficiale! Giovedì 2 Luglio prima puntata di Temptation Island 7 … 🔥🌴 …non solo VOI state aspettando NOI, anche NOI stiamo aspettando VOI”, scrive Filippo Bisciglia su Instagram. Il conduttore, dunque, è pronto a dare il via ad un nuovo viaggio dell’amore, ma quali saranno le coppie pronte a conquistare il pubblico di canale 5 con ripicche, tradimenti e clamorosi retroscena sul loro rapporto?



Le prime due coppie non vip sono state annunciate. Nel villaggio di Temptation Island, dunque, ci saranno Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, insieme da quattro anni e Annamaria e Antonio, con 10 anni di differenza e con la voglia di lei di capire se Antonio sia davvero l’uomo adatto con cui costruire un futuro.