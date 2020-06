Uomini e Donne | Ida e Riccardo al capolinea: il gesto non lascia dubbi

Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo l’esperienza al Trono Over? Il gesto di lei non sembra lasciare alcun dubbio.

Uomini e Donne ha fatto sognare i telespettatori del Trono Over grazie alla tormentata storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, dopo aver abbandonato il programma, hanno provato a far funzionare la loro storia anche a telecamere spente.

Le cose tra loro sembravano proseguire per il verso giusto. Anche perché i due avevano trascorso da lei a Brescia il periodo di quarantena forzato e sembrava che lui avesse anche particolarmente legato con il figlio di lei. Da un po’ di tempo però i due non appaiono più insieme sui social.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Matrimonio Sossio e Ursula: chi hanno invitato e chi escluso

Lui è sempre stato meno attivo di lei su Instagram, quindi non sorprende che in questo periodo non stia aggiornando i fan con ciò che accade nella sua vita. Tutt’altro discorso invece per Ida che con i social, ormai, ci lavora e il suo bel cavaliere non appare da un bel po’ di tempo sul suo profilo.

I fan, tra l’altro, come riportato da Il Vicolo delle News hanno notato un gesto di lei che sembrerebbe confermare il periodo di crisi tra loro.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Il pubblico della rete inizia ad esserne sempre più convinto, ecco perché.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Il gossip

Ida Platano ha sempre indossato l’anello che Riccardo Guarnieri le aveva regalato al Trono Over di Uomini e Donne. Anello che le era stato donato in quanto le aveva chiesto di voler diventare sua moglie e lei, dopo qualche indecisione, aveva scelto di accettare.

L’anello, però, è magicamente sparito dalle dita della dama, insieme a tutti gli altri che lei era solita indossare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Ecco altre due coppie ufficiali

In molti, infatti, sospettino che Ida, che di recente ha scritto a Gemma Galgani dopo il Trono Over, abbia levato tutti gli anelli dalle sue mani in modo tale da non suscitare grossi sospetti in base all’assenza di quello di Riccardo. Sarà realmente così oppure i fan hanno preso una cantonata sull’anello che Riccardo ha regalato ad Ida?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne non sono stati così propensi, è pur vero, a voler parlare della loro vita privata, molto probabilmente perché molto esposti all’interno del programma, ma i fan sono curiosi di sapere se il loro amore vive ancora oggi o se è diventato un lontano ricordo. I due, almeno per il momento, hanno preferito non rispondere.