Temptation Island 2020: annunciate altre due coppie ufficiali del programma dell’amore. Arrivano Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio.

Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio formano altre due coppie ufficiali di Temptation Island 2020. Le registrazioni del programma dell’amore sono cominciate ufficialmente in Sardegna e Filippo Bisciglia, padrone di casa storico, è pronto a raccontare la storia, le discussioni e i retroscena degli amori delle coppie che hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto.

Temptation Island 2020: le coppie ufficiali

Dopo Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane, dopo Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso, la terza coppia ufficiale di Temptation Island 2020 è quella formata da Valeria e Ciavy.

“Ciao, sono Valeria. Ho 27 anni e sono fidanzata con Ciavy da 4 anni. Lui vuole la sua libertà però nel frattempo mi priva della mia. Lui per me è tutto quindi vorrei che tornassimo ad essere quelli che eravamo prima”, afferma Valeria nel video di presentazione.

“Ciao, sono Ciavy e ho 35 anni. Lei vuole andare a vivere con me, io tracheggio sempre. Ogni tanto mi invento una scusa. Partecipo a Temptation Island per capire se veramente sono innamorato di lei. Le tentazioni lì sono tante quindi potrei sbagliare“, aggiunge Ciavy.

Mentre tra i tentatori potrebbe esserci un ex protagonista di Uomini e Donne, la quarta coppia è formata da Antonio e Annamaria.

“Sono Annamaria, ho 43 anni. Lo perdono sempre perchè ho paura di restare da sola. Io voglio capire se Antonio è la persona adatta a me. Non per l’età, ma per l’immaturità che lui mi ha dimostrato fino ad ora”, afferma lei.

“Ciao, mi chiamo Antonio e ho 33 anni. Di due cose sono sicuro nella mia vita: una è che mi chiamo Antonio e la seconda è che mi piacciono le donne. Il problema sono io perchè mi capita di fare dei piccoli errori. Partecipo a Temptation perchè voglio dimostrare ad Annamaria che, comunque, a 33 anni ho messo la testa a posto”, aggiunge lui.

Il viaggio dell’amore, dunque, sta per cominciare come ogni estate.