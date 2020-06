Antonella Elia a Temptation Island | Bisciglia: “Non sarà come al GF Vip”

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle coppie di Temptation Island. Filippo Bisciglia ha commentato il comportamento della showgirl durante le prime registrazioni dell’isola delle tentazioni, precisando che sarà più calma rispetto all’atteggiamento assunto durante il Grande Fratello Vip.

Antonella Elia, come ormai noto, è una delle concorrenti ufficiali di Temptation Island insieme al suo compagno Pietro Delle Piane. La showgirl, come tutti ricorderanno, è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini dove si è fatta notare a causa del suo carattere fumantino, ma niente paura.

Filippo Bisciglia, intervistato da Tv Blog, ha rivelato che il pubblico vedrà un’Antonella diversa rispetto a quella mostrata nella casa più spiata d’Italia. Durante il suo percorso all’isola delle tentazioni, secondo il conduttore, avrà un atteggiamento più calmo mentre il suo aspetto fumantino potrebbe venire fuori durante il momento del confronto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island 2020 | Ecco le coppie ufficiali: l’annuncio

“Il pubblico vedrà una versione più calma di Antonella” ha rassicurato il conduttore. “Anche perché qui si parla della sua storia d’amore, mentre durante il suo percorso nella casa è stata giudicata sul personale” ha fatto notare Filippo Bisciglia su Antonella Elia a Temptation Island, tra l’altro è stata anticipata la messa in onda dello show. “Lì veniva attaccata ed aggredita, ma qui sarà diversa” ha concluso il conduttore.

Temptation Island | Filippo Bisciglia su Antonella Elia: “Potranno nascere ai dibattiti”

A Temptation Island, però, Filippo Bisciglia ha fatto notare che potranno comunque crearsi dei dibattiti tra la showgirl e le altre fidanzate in base alle dinamiche che nasceranno durante il corso della loro permanenza nel villaggio delle tentazioni di canale 5.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island e coronavirus | Filippo Bisciglia: “Abbiamo fatto i test”

“Come ho anticipato, Antonella al GF Vip si metteva in discussione per la sua persona. Lì aveva il problema davanti a sé” ha spiegato Filippo Bisciglia su Antonella Elia, tra l’altro sembra che il suo compagno sia pronto per le nozze. “Qui se il problema dovesse nascere non lo avrà di fronte a sé ma dall’altra parte del villaggio”.

“La parte più pepata di sé potrebbe mostrarla durante il confronto finale con Pietro, mentre potrebbero nascere dibattiti con altre ragazze o qualcuno nel resort” ha proseguito il conduttore. “Immagino scene del tipo in cui Antonella fa notare alle altre come stiano sbagliando, ma ripeto qui non si viene colpiti in prima persona ma riguarda le dinamiche di coppia con i propri compagni che si trovano dall’altra parte” ha concluso il padrona di casa di Temptation Island 2020. “Qui il problema “fisico” non c’è” ha aggiunto.

Con Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island ne vedremo sicuro delle belle. La showgirl saprà come tenere incollati i telespettatori allo schermo.