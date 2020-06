Mara Venier prima di Domenica In: “L’ho amato di più con il coronavirus”

Mara Venier prima della consueta diretta di Domenica In ha rivelato che ha amato suo marito Nicola ancora di più durante il periodo di quarantena per il coronavirus.

Mara Venier, prima di andare in onda con la sua Domenica In, è stata recentemente intervistata da Tele Più.

La zia più amata d’Italia, tra una confessione e l’altra, ha confidato che il periodo di quarantena forzato, dovuto per impedire il contagio da coronavirus, non ha assolutamente rovinato o complicato il rapporto con suo marito Nicola, tutt’altro.

Questo periodo di “reclusione” ha fortificato ancora di più l’amore che unisce i due.

“Il coronavirus, in maniera inevitabile, ci ha reso tutti quanti più fragili” ha ammesso Mara Venier prima di Domenica In, tra l’altro il suo programma non smette di collezionare ascolti record. “Ma al tempo questo duro periodo mi ha fatto amare ancora di più mio marito Nicola” ha spiegato la conduttrice. “Insieme abbiamo condiviso tutto, anche le notti insonni dovute dagli incubi” ha concluso la zia più amata d’Italia.

Domenica In | Mara Venier si raccomanda: “Bisogna fare attenzione”

La conduttrice di Domenica In ci ha tenuto a raccomandarsi anche con il suo fedele pubblico, in quanto un periodo delicato come questo bisogna avere la massima attenzione. La stessa che utilizza lei quando incontra il suo nipotino.

“Bisogna fare la massima in questo periodo” ha precisato Mara Venier sul coronavirus, di recente tra l’altro ha raccontato un retroscena su Al Bano Carrisi. “Quando incontro il mio nipotino, lui ha 3 anni, mi lavo le mani tantissime volte e porto sempre la mascherina” ha ammesso la conduttrice.

Mara Venier a Domenica In, tra poco, è pronta a distrarre per qualche ora il suo fedele pubblico che mai come in questo periodo ha bisogno di un minimo di distrazione dalla difficile realtà che tutti siamo costretti a vivere a causa della pandemia per il coronavirus.