Temptation Island e coronavirus | Filippo Bisciglia: “Abbiamo fatto i test”

Temptation Island | Filippo Bisciglia, recentemente intervistato da Tv Blog, ha rivelato come è cambiato il programma ai tempi del coronavirus, rivelando che tutti gli addetti ai lavori si sono sottoposti al test sierologico prima di iniziare le riprese.

Temptation Island è ufficialmente pronto per tornare sul piccolo schermo degli italiani, ma non prima che Filippo Bisciglia svelasse qualche retroscena su questa nuova edizione.

Recentemente intervistato dal portale Tv Blog, il conduttore ha voluto rassicurare i telespettatori che nonostante l’emergenza del coronavirus, il programma è stato realizzato in piena sicurezza in quanto tutti gli addetti ai lavori, non solo le coppie protagoniste, sono stati sottoposti al test sierologico e si sottoporranno più volte al test per lavorare in piena sicurezza.

“Prima di partire, ci siamo sottoposti tutti ai test sierologici” ha rivelato il conduttore, tra l’altro la messa in onda del programma è stata anticipata. “I test sono stati fatti in maniera periodica, in modo tale da poter lavorare in piena sicurezza” ha spiegato Filippo Bisciglia prima di Temptation Island.

“Una volta entrati nei villaggi, loro non possono avere contatti con nessuno dall’esterno e le varie uscite saranno fatte da loro e non potranno uscire, come ad esempio nelle scorse edizioni quando si andava in un ristorante” ha proseguito il conduttore. “E’ come se tutti fossero in una bolla di vetro, saranno super protetti, in modo da garantire lo stesso programma di sempre” ha concluso.

Filippo Bisciglia prima di Temptation Island: il suo rapporto con Maria De Filippi

Filippo Bisciglia, durante il corso dell’intervista, ha anche parlato del suo rapporto con Maria De Filippi. Come i più informati ricorderanno bene, i due durante il corso della prima edizione di Amici Celebrities hanno discusso, in quanto il conduttore ha sospettato che gli altri concorrenti fossero avvantaggiati rispetto a lui.

“Io e Maria ci siamo subito chiariti” ha spiegato Filippo Bisciglia su Maria De Filippi, tra l’altro di recente è stata rivelato la cifra donata da Amici Speciali alla Protezione Civile. “Era come se due persone che si conoscono avessero discusso al bar di una cosa accaduta” ha proseguito.

“E’ stato un momento di televisione vero. Maria e la produzione hanno mandato in onda quello che è successo, senza tagliare nulla nonostante lo show fosse registrato” ha fatto notare il conduttore di Temptation Island. “Io e Mario ci siamo dispiaciuti di quello che è successo, ma siamo stati come due amici che litigano. Tutto qui” ha concluso, mettendo a tacere ogni possibile dubbio.

Intanto manca davvero poco al ritorno di Temptation Island con Filippo Bisciglia, in quanto le prime registrazioni sono state già terminate e secondo il conduttore quest’anno ne vedremo davvero delle belle, visto anche che si sperimenterà la formula mista che vedrà vip e nip mettere alla prova il loro amore.