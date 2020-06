GF Vip: Lessa svela perché Paolo Ciavarro e Clizia non c’erano alla reunion

GF Vip | Fernanda Lessa, recentemente intervistata dalla trasmissione radio Non succederà più, ha svelato il motivo dell’assenza di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia alla reunion a casa di Fabio Testi.

Alcuni membri del cast del GF Vip di Alfonso Signorini hanno scelto di ricontrarsi a casa di Fabio Testi. Non tutti, però, hanno preso parte alla reunion. Grandi assenti, oltre ad Antonella Elia che probabilmente non ha partecipato a causa dell’imminente inizio di Temptation Island, sono stati Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia.

La coppia, come i più attenti avranno notato bene, non ha preso parte alla reunion e Fernanda Lessa, intervistata al programma radio Non succederà più, ha svelato il motivo di tale assenza.

“Loro non hanno partecipato perché preferiscono stare un po’ da soli ora” ha spiegato Fernanda Lessa sul perché Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non erano alla reunion del GF Vip. “E’ come se stessero vivendo una luna di miele” ha aggiunto facendo riferimento alla coppia che si è ritrovata dopo essere stata separata per motivi di lavoro.

“Con loro continuo a sentirmi privatamente” ha rivelato, mentre il discorso è completamente differente per Licia Nunez. “Lei e Fabio non hanno legato molto” ha spiegato la modella.

Fernanda Lessa dopo il GF Vip ammette: “Non farei mai Temptation Island”

Fernanda Lessa, durante il corso dell’intervista, si è anche pronunciata in merito ad una sua presunta partecipazione a Temptation Island, che a breve tornerà sul piccolo schermo degli italiani.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di essere particolarmente gelosa e che non riuscirebbe mai a prendere parte ad un programma che mette a dura prova i propri sentimenti.

“Temptation Island non lo farei mai” ha subito precisato Fernanda, che non prenderebbe parte al programma contrariamente alla sua “nemica” Antonella Elia che ha subito accettato. “Al massimo ci andrei per pulire i cessi” ha aggiunto ironica Fernanda Lessa su Temptation Island.

Fernanda Lessa dopo il GF Vip ha svelato qualche curioso retroscena. Retroscena che al pubblico della rete fanno tanto impazzire per comprendere al meglio le dinamiche che si celano dietro al programma.