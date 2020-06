Paolo Ciavarro e Clizia separati | Lei sbotta: “Basta domande futili”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo un periodo trascorso in Sicilia, hanno deciso di separarsi per motivi lavorativi. L’ex di Francesco Sarcina, stufa della continua insistenza del popolo della rete convinto che tra loro ci fosse una crisi, ha sbottato sui social.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia da quando hanno preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sono entrati nel cuore di milioni italiani. I due hanno letteralmente fatto sognare il pubblico con la loro storia d’amore. Soprattutto quando hanno potuto riabbracciarsi in Sicilia, dopo mesi in cui tra l’esperienza nella casa più spiata d’Italia e l’emergenza del coronavirus non sono riusciti a vedersi e viversi apertamente la loro storia.

La “vacanza” siciliana è però giunta al termine e la modella è ritornata a Milano, città dove da anni vive e lavora, mentre il giovane conduttore è tornato nella sua Roma. La separazione tra i due ha immediatamente preoccupato i fan, convinti che i due si siano allontanati non solo per motivi lavorativi ma anche a causa di una crisi.

“Ragazzi il cordone ombelicale c’è l’ho soltanto con mia figlia Nina” ha subito chiarito la modella, tra l’altro di recente lei e Paolo sono stati attaccati dalla redazione di Temptation Island Vip. “Per le altre persone importanti della mia vita non è di certo la distanza che mette in discussione i rapporti, sia chiaro” ha proseguito Clizia.

“Quando c’è un legame, non c’è il bisogno di ostentare sempre la propria vita” ha concluso. “Non voglio mi vengano fatte domande futili in continuazione, ognuno di noi ha i suoi impegni” ha aggiunto.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono separati ma soltanto per motivi lavorativi: tra loro non c’è nessuna crisi.

Clizia Incorvaia rassicura i fan su Paolo Ciavarro: “C’è un legame di anime”

Clizia Incorvaia ci ha tenuto a tranquillizzare i suoi fan, in quanto la separazione tra lei e Paolo Ciavarro riguarda unicamente gli impegni lavorativi che entrambi hanno. Non di certo perché c’è stata una discussione o perché stanno affrontando un periodo che ha messo in discussione il loro rapporto.

“I rapporti veri si basano sulla vicinanza delle proprie anime” ha prontamente chiarito Clizia Incorvaia su Instagram, che di recente ha anche risposto alla redazione di Temptation Island. “In questo caso vi posso assicurare che lo spazio non influisce” ha aggiunto, sperando di non dover affrontare di nuovo lo stesso argomento.

Clizia e Paolo dopo il Grande Fratello Vip si stanno vivendo serenamente la loro storia d’amore, che sembra proseguire a gonfie vele nonostante le numerose preoccupazioni del popolo della rete che vedendoli separati ha subito pensato al peggio per il loro rapporto.