Stefano De Martino spicca il volo senza Belen Rodriguez: lontano dalla moglie, il conduttore è impegnatissimo con il lavoro. Ecco i suoi progetti.

Stefano De Martino sempre più volto di punta di Raidue. Il conduttore napoletano, dopo l’addio ad Amici e il passaggio in Rai, è impegnatissimo e nei prossimi mesi sarà impegnato in altri progetti. Questa sera, tuttavia, De Martino tornerà a condurre Made in Sud con sui farà compagnia agli italiani fino al 20 luglio. Ma i suoi progetti professionali riguardano anche altro.

Stefano De Martino lanciatissimo in Rai mentre continua il silenzio su Belen Rodriguez

Mentre Belen Rodriguez finisce nel mirino degli haters per il weekend di vacanza che si è concessa con la sua famiglia, Stefano De Martino continua a non parlare della sua vita privata restando concentrato sul suo lavoro. Durante l’intervista rilasciata a Mara Venier, pur mostrandosi con 10 kg in meno, Stefano ha non ha detto una parola sul periodo difficile che sta vivendo con la madre di suo figlio Santiago.

De Martino trascorrerà quasi tutta l’estate lavorando. Fino al 20 luglio sarà impegnato con Made in Sud e, difficilmente, fino a quella data, avrà la possibilità di raggiungere Belen per definire il loro rapporto. La carriera dell’ex ballerino di Amici, tuttavia, è lanciatissima. Stefano, infatti, resterà in Rai e dovrebbe condurre anche la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, show di Raidue portato al successo da Amadeus e affidato alla sua conduzione dalla scorsa edizione.

Su Stasera tutto è possibile, però, Stefano, ai microfoni di Tv Blog, ha detto: “C’è in ballo una seconda stagione di Stasera tutto è possibile, ma non sappiamo ancora se partirà in autunno o slitterà a gennaio: tutto dipende dall’andamento dei contagi e della pandemia, e di conseguenza dai protocolli di sicurezza. In quel programma il contatto fisico è fondamentale, è davvero complicato pensare di farlo a distanza. Per cui vedremo”.