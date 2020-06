Paolo Ciavarro e Clizia presto sposi? Lei: “Mi ha fatto una promessa”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, sono pronti a sancire la loro unione? Il settimanale Nuovo ha riportato un interessante retroscena sulla coppia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, da quando hanno partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, sono finiti al centro della cronaca rosa. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, la coppia starebbe pensando di portare la loro relazione ad una fase successiva. Il motivo?

Sulle pagine della rivista si fa riferimento ad un vecchio post dell’ex di Francesco Sarcina pubblicato su Instagram, in cui svela, probabilmente in chiave del tutto ironica, che il giovane conduttore di Forum le avrebbe promesso un diamante rosa.

Il giornalista che ha riportato la notizia si chiede se i due stiano pensando alle nozze, altrimenti non ci sarebbe nessun altro apparente motivo per pensare ad un diamante di un certo tipo.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro vogliono sposarsi? La modella, che ha smentito la crisi di coppia, in una recente intervista ha sfatato il matrimonio. Anche perché i due stanno insieme davvero da molto poco per pensare di convolare già a nozze.

Clizia Incorvaia fa una precisazione su Paolo Ciavarro: “Vogliamo solo stare insieme”

Clizia Incorvaia, nelle sue recenti interviste, ha più volte chiarito che lei e Paolo Ciavarro vogliono fare le cose con calma. In quanto preferiscono prima conoscersi a fondo, viversi, e soltanto dopo pensare in che direzione far proseguire la loro relazione che, contrariamente a quanto molti potessero pensare, prosegue a gonfie vele.

Paolo e Clizia dopo il GF Vip, lei di recente è anche intervenuta in merito al comunicato della redazione di Temptation Island, vogliono procedere con calma senza fare passi azzardati. Per questo motivo, infatti, l’ex di Francesco Sarcina vuole attendere anche per presentargli la piccola Nina, perché vuole essere certa più che mai del loro amore.

Visualizza questo post su Instagram In questa foto @paolociavarro mi sta promettendo il diamante rosa💍💓 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 7 Giu 2020 alle ore 11:51 PDT

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dunque, non hanno assolutamente in mente, almeno per il momento, di pensare al matrimonio ma nel caso in cui ci saranno le nozze avverranno tra molto tempo e non nell’immediato.