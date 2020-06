Ilary Blasi torna in tv con Claudio Amendola e L’Isola: ecco quando

Ilary Blasi è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani. La moglie di Francesco Totti andrà a condurre una nuova edizione dell’Isola dei Famosi e Lo show dei record con Claudio Amendola. Ecco quando.

Ilary Blasi sarebbe dovuta tornare sul piccolo schermo degli italiani durante la scorsa stagione televisiva con una nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Un po’ per l’emergenza del coronavirus in Italia, un po’ per il prolungamento della quarta edizione del Grande Fratello Vip, Mediaset ha preferito slittare la messa in onda del programma.

Il settimanale Oggi, nel nuovo numero in uscita, ha rivelato che dopo la sospensione della passata edizione, la conduttrice è pronta a tornare sul piccolo schermo. Quando?

In realtà prima di quanto si possa immaginare. Il settimanale ha rivelato che la moglie di Francesco Totti, tra l’altro il calciatore non ha apprezzato la sua nuova acconciatura, potrebbe tornare in tv prima a settembre con una nuova edizione de Lo show dei Record con Claudio Amendola e poi con l’Isola che slitterebbe l’anno prossimo dopo la fine della quinta edizione del GF Vip di Signorini.

L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi andrà in onda a gennaio 2021. Salvo imprevisti, considerato che sono sempre dietro l’angolo.

L’Isola dei Famosi con Ilary Blasi slitta l’anno prossimo: possibili nomi del cast

L’Isola dei Famosi, come anticipato, è slittata al prossimo anno, ma non per questo in rete smettono di circolare i nomi del possibile cast dell’edizione condotta dalla moglie di Francesco Totti.

Negli scorsi mesi, quando il programma sarebbe dovuto debuttare a marzo, si era parlata della possibile partecipazione di Lucas Peracchi, fidanzato di Mercedesz Henger, avvistato nel luogo in cui venivano svolti i provini.

Oltre al suo nome, si è a lungo parlato anche della candidatura di Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, e Sossio Aruta, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip.

Nessuno di questi nomi, al momento, è stato confermato mentre invece è stata confermata la sostituzione della Marcuzzi in favore della Ilary Blasi.

Ilary Blasi è pronta a tornare in tv. Anche se prima di tornare, ci vorrà ancora un po’ di tempo.