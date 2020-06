Chi L’Ha Visto | Federica Sciarelli abbandona? Ecco la sua risposta

Federica Sciarelli è il volto di Chi L’Ha Visto ma pochi giorni fa si parlava del suo addio alla trasmissione. La conduttrice ha chiarito come stanno davvero le cose.

Sedici anni alla conduzione di un programma televisivo peserebbero a qualunque conduttore. La situazione di Federica Sciarelli è resa però più pesante dal fatto che il programma a cui la conduttrice ha legato a filo doppio il proprio impegno è un programma che tocca storie di grande dolore.

Per questo motivo, alcuni giorni fa, la conduttrice aveva affermato che era ormai diventato molto faticoso condurre Chi L’Ha Visto, a causa degli strascichi che le storie raccontate durante la trasmissione lasciano su di lei.

Dalle sue parole era stato dedotto che Federica fosse ormai pronta a lasciare per sempre la trasmissione per cercare nuovi sbocchi professionali, possibilmente di natura diversa e più stimolante rispetto al programma sulle persone scomparse.

Le cose sono state chiarite nelle ultime ore, dopo che la Sciarelliha potuto leggere anche quello che Maurizio Costanzo, vero e proprio gigante del giornalismo televisivo italiano ha scritto su di lei dalle pagine del settimanale Chi.

Federica Sciarelli lascerà Chi L’Ha Visto?

La notizia secondo la quale Federica Sciarelli fosse pronta a lasciare il timone alla trasmissione che l’ha resa celebre a un’altra collega è nell’aria da anni.

Un paio d’anni fa, infatti, in un’intervista rilasciata a un settimanale femminile, la Sciarelli aveva spiegato che il carico di emozioni negative assorbite durante il programma si riversa necessariamente anche sulla sua vita privata.

Il rapporto con il figlio adolescente, infatti, è diventato via via più difficile perché Francesca si è trasformata in una madre sempre più ansiosa. “Non sono tranquilla fino a che non lo vedo rientrare a casa. Infatti lui dice ‘Mamma, con questo programma mi fai venire l’ansia!’. Ha ragione, lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive” ha spiegato la presentatrice.

All’epoca la Sciarelli aggiunse anche che è duro misurarsi continuamente con la sofferenza: “Assorbo il dolore che racconto, come una spugna. Per questo ogni tanto dico che vorrei cambiare programma. […] A furia di dare notizie del genere non è che posso proprio avere dei sonni tranquilli”.

La notizia circolata in questi ultimi giorni in merito al suo addio alla trasmissione, quindi, erano piuttosto credibili e confermate da dichiarazioni ufficiali della stessa Sciarelli.

La conduttrice però ha voluto chiarire la situazione con una lunga intervista a Repubblica, all’interno della quale ha anche parlato della sua “sofferenza” professionale.

“Resto – ha affermato la conduttrice – anche se sono anni che penso di cambiare. […] Le storie degli scomparsi ti restano dentro. Ho vissuto periodi difficili, sei sempre a contatto con il dolore delle famiglie. È dura, ci sono momenti in cui senti di non farcela”.

Ad averla incoraggiata a non mollare il timone della trasmissione proprio adesso c’è stato anche un intervento di Maurizio Costanzo, il quale dalle pagine di Chi ha scritto di comprendere perfettamente lo stato d’animo della Sciarelli ma di sperare, nel profondo del cuore, che la conduttrice trovi la forza di rimanere al suo posto. “Del resto è così brava!” ha scritto Costanzo.

C’è da dire inoltre che, dal punto di vista meramente strategico, questo sarebbe il momento storico peggiore per rinunciare a un posto fisso in televisione per tentare di approdare in un altro programma.

Le principali reti televisive, infatti, sia dal lato RAI sia da quello Mediaset, stanno facendo i conti con una crisi economica senza precedenti, che costringerà a stringere la cinghia e a rimandare l’inizio di nuovi programmi per il semplice motivo che non ci sono fondi da investire per la loro realizzazione.

Anche programmi storici, ma che hanno cominciato ad arrancare a causa di uno sfortunato cambio di conduttore (ogni riferimento a La Prova del Cuoco non è affatto casuale).

Molto significativa è anche la storia di Adriana Volpe, conduttrice dalla lunga e brillante carriera che ha conosciuto una nuova ondata di popolarità grazie al Grande Fratello ma che, comunque, non ha trovato spazio in Mediaset nella prossima stagione televisiva.

Anche stavolta, a quanto pare, non si è trattato di disinteresse da parte di Mediaset ma di semplici ristrettezze economiche che l’azienda ha dovuto fronteggiare. Oggi la Volpe si dice felicissima di cominciare la sua nuova avventura televisiva tu TV8, ma niente potrà mai negare che condurre un programma televisivo targato Mediaset avrebbe avuto tutto un altro peso sul curriculum.