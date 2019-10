Clamoroso a Chi l’ha visto? : chiamano in diretta e insultano la Sciarelli

Puntata consueta del mercoledì su Rai Tre di Chi L’Ha Visto?. Durante la puntata, pochi minuti fa è arrivata una telefonata ed è accaduto l’impensabile

Stava parlando di un’emergenza questa sera Federica Sciarelli. Come di consueto la nota presentatrice si occupa oltre che dei casi più spinosi, anche dell’emergenze, come quella di una ragazza di 19 anni scomparsa nel bresciano. Un uomo, ha finto di aver visto la ragazza in giornata a Bologna, ma durante la telefonata ha insultato la trasmissione storica di Rai Tre che va in onda da oltre 20 anni: “Sono Michele Caruso, Vaxxxxulo” e ha messo giù.Tra l’imbarazzo generale e qualche risata generale, la presentatrice ha commentato cosi: “Ogni tanto questo Michele Caruso mi telefona, io gli dico di farsi curare”. Poi torna seria: “Noi siamo qui per lavorare, mentre a lui piace insultarci, andiamo avanti”.

In Rai non è la prima volta che Michele Caruso inizia ad insultare

Non è la prima volta che accade questo. Nel corso della puntata di mercoledì 23 maggio 2019 un uomo, sempre Michele Caruso, è intervenuto in collegamento telefonico sempre con la presentatrice Federica Sciarelli, dicendo di avere notizie su una persona scomparsa. Ricevuta la parola, si è tuttavia limitato a gridare il proprio nome, riagganciando subito dopo.

“Se si trattava di uno scherzo, era di cattivo gusto”, ha commentato la conduttrice, che ha poi invitato la redazione a ricontattare il disturbatore per “dirgliene quattro”. Michele Caruso non è nuovo a scherzi telefonici, perpetrati sia in diretta televisiva che in radio. Già in un’altra occasione, la Sciarelli si era trovata a battibeccare con il disturbatore, sbottando: “Sei Michele Caruso? Se sei Caruso sono fatti tuoi, adesso ti denuncio io. La devi piantare, fatti curare”. Insomma, una storia destinata a durare, sino a quando non riusciranno i telefonisti a filtrare e riconoscere Michele Caruso.

