Adriana Volpe è pronta a sbarcare su TV8 con il nuovo programma Ogni Mattina e pare che sarà in ottima compagnia: con lei Aurora Ramazzotti in qualità di inviata sul campo. Com’è nata questa scelta?

Dopo aver fatto sapere alla Mediaset di aver chiuso per sempre i rapporti con la RAI, Adriana Volpe sperava davvero di poter condurre uno show tutto suo che la riscattasse dalla brutta esperienza sul finale de I Fatti Vostri.

Dopo il lunghissimo ed estenuante botta e risposta con Giancarlo Magalli, infatti, la Volpe aveva bisogno di voltare pagina e dedicarsi a un progetto televisivo che fosse cucito su misura per lei.

Purtroppo, dopo ipotesi più o meno fantasiose sul ruolo che la Volpe avrebbe potuto ricoprire in Mediaset, è arrivata la notizia che non c’era nulla di fatto ma che Adriana era pronta a sbarcare su TV8.

Se qualcuno è già pronto ad assistere alla sconfitta del suo programma, Maurizio Costanzo si è detto molto fiducioso nel progetto della Volpe che, a quanto pare, si avvarrà anche di un volto giovane e molto noto dei social italiani: Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti nel nuovo show di Adriana Volpe

Aurora Ramazzotti, figlia d’arte da parte di padre e di madre, in passato ha preso parte a diversi programmi televisivi, tra cui il più impegnativo è stato certamente Vuoi Scommettere al fianco di mamma Michelle.

Proprio per questo motivo e a causa del fatto che Aurora è famosa fin da quando era bambina, a causa della fama dei suoi genitori, spesso la figlia di Eros e Michelle è stata accusata di essere una “raccomandata”.

Come ha dichiarato più volte, uno degli obiettivi principali di Aurora, almeno nella vita professionale, sarebbe quello di lasciarsi alle spalle questa nomea, dimostrando di potersi affermare in maniera autonoma in campo lavorativo.

Il motivo per cui, probabilmente, Aurora è stata chiamata a ricoprire il ruolo di inviata a Ogni Mattina è proprio questo: da una parte Aurora è una star dei social e ha enormi doti comunicative, dall’altra è famosa, giovane e ha un gran numero di fan.

Si tratterebbe quindi di un “boost” fenomenale per il nuovo programma di Adriana Volpe che di certi – almeno per le prime puntate – potrà contare sulla curiosità del pubblico. La curiosità dei telespettatori però non potrà durare a lungo: si spera che Aurora riuscirà a dare al programma quello sprint necessario a farlo funzionare davvero.

C’è da dire che alcuni spettatori partono in maniera molto pessimista rispetto alle concrete possibilità della Volpe e di Andrea Viola di battere la concorrenza RAI e Mediaset.

Non molto tempo fa Maurizio Costanzo ha ricevuto una mail alla quale ha scelto di rispondere nella rubrica che cura settimanalmente sul settimanale Vero. A una spettatrice che dava pochissime chance alla Volpe, Costanzo ha risposto: “Al momento credo che per la conduttrice questa nuova esperienza sia più una partita con se stessa che con i concorrenti delle altre reti”.

Come al solito il giornalista ha colto nel segno: l’obiettivo principale di Adriana è certamente quello di dimostrare a se stessa di poter davvero andare oltre i Fatti Vostri e oltre l’esperienza del Grande Fratello VIP, che le ha sicuramente regalato grande notorietà ma che, d’altra parte, ha messo un po’ in secondo piano le sue capacità professionali.