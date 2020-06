Martina Nasoni, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, racconta tutta la verità sul suo rapporto con Daniele Dal Moro.

Martina Nasoni, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram la verità sul suo rapporto con Daniele Dal Moro. Da alcune settimane, complice la decisione di Daniele di non concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con una scelta, sono tornati i rumors su un ritorno di fiamma con la Nasoni che, tuttavia, ha deciso di fare chiarezza svelando la natura del rapporto che attualmente ha con Dal Moro.

Martina Nasoni: “io e Daniele Dal Moro non stiamo insieme, ma ci vogliamo bene”

La decisione di Daniele Dal Moro di non scegliere ha deluso la sua ex corteggiatrice Angelica Di Lagno che ha espresso il proprio parere sull’ex gieffino e sul suo rapporto con Martina. Dopo le dichiarazioni della redazione di Uomini e Donne che ha svelato perchè Daniele non ha scelto, la Nasoni ha deciso di mettere fine a tutti i rumors che la vorrebbero nuovamente vicina all’ex tronista.

“Voglio chiarirvi una cosa perchè è diventato snervante per me entrare su Instagram. Non riesco a fare nulla sui social che ormai viene tutto collegato a Daniele” – dice la Nasoni. “Quindi anche se probabilmente dovrei fare finta di nulla e sbattermene il cavolo di certi commenti, non ne posso più di questa situazione quindi ho deciso comunque di chiarire la questione“.

“Io e Dani non stiamo insieme. Ci vogliamo bene perchè ne abbiamo passate e vissute tante, abbiamo litigato tante volte, però non stiamo insieme. Siamo uno l’opposto dell’altra, quindi vi chiedo di rispettare questa cosa. Non vi chiedo di capirla, ma vi chiedo di rispettarla“, conclude Martina che ha così voluto mettere fine a tutti i rumors che la volvevano nuovamente insieme a Daniele con cui, invece, c’è solo un affetto sincero derivato dalle esperienza fatte insieme.