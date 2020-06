Belen Rodriguez si sfoga su Instagram e viene consolata da Simona Ventura: “il destino di porterà tutto l’amore che meriti”.

Simona Ventura consola Belen Rodriguez su Instagram. La showgirl argentina ha cominciato a farsi conoscere dal pubblico partecipando ad una storica edizione dell’Isola dei Famosi condotta proprio dalla Ventura. Da quell’esperienza, la carriera di Belen ha spiccato il volo ed oggi che la showgirl argentina sta vivendo un momento non facile della sua vita privata, Simona Ventura le scrive delle dolci parole sui social.

Simona Ventura e le dolci parole per Belen Rodriguez: “avrai l’amore che meriti”

Le parole scritte da Belen Rodriguez sull’amore non hanno lasciato indifferente Simona Ventura che le ha lasciato un lungo messaggio augurandole di trovare presto l’amore che merita. Tutto è accaduto sotto l’ultimo post pubblicato dalla Rodriguez su Instagram in cui si lascia andare ad una profonda riflessione. “Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”, ha scritto la Rodriguez.

Mentre Stefano De Martino chiede ai giornalisti di non rivolgergli domande su Belen, Simona Ventura cerca di tirare su il morale alla Rodriguez che sta trascorrendo tutto il suo tempo con la famiglia e gli amici.

“Cara Belen sei una bella persona e io ti voglio bene. Per quanto mi riguarda, penso che se non fossi stata pronta ad accettare anche l’irriconoscenza, non avrei fatto del bene . Detto questo, il destino ti porterà tutto l’amore che meriti, bisogna solo avere la pazienza di aspettare il momento giusto”, ha scritto la Ventura.

Tra Belen e Stefano, dunque, è davvero tutto finito o i due troveranno il modo per risolvere la nuova crisi che li ha investiti poco meno di un anno dopo il ritorno di fiamma che ha fatto sognare tutti i fans più romantici?