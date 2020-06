Jeremias Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino e risponde a chi pensa che lanci continue frecciatine al marito di Belen.

Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen, respinge le accuse dei followers secondo cui continuerebbe a lanciare frecciatine a Stefano De Martino. Sotto il suo ultimo post su Instagram, sono comparsi diversi commenti di utenti che esortano Jeremias a non lanciare più frecciatine nei confronti di De Martino. Jeremias, stanco di leggere tali insinuazioni, ha così replicato smentendo di attaccare il padre di suo nipote Belen.

Jeremias Rodriguez: “io contro Stefano De Martino? Siete malati mentali”

Il botta e risposta tra Jeremias Rodriguez e un follower è andato in scena sotto l’ultima foto pubblicata dal fratello di Belen su Instagram e che vedete qui in alto. “Mi dite in che giorno si festeggia Santa Falsità? Perché devo mandare gli auguri a un po’ di persone”, ha scritto Jeremias. Qualcuno ha pensato immediatamente pensato ad una frecciatina nei confronti di Stefano De Martino al punto che hanno invitato Jeremias ad assumere un atteggiamento più maturo.

“Sei una persona immatura smettila con tutte ste frecciatine.. per una volta state fuori dalla vita di tua sorella, come fa La famiglia di stefano!! Siete pesanti..” è il commento di un utente a cui Jeremias ha risposto prontamente.



“Siete voi i malati mentali a pensare che io possa fare un post contro il padre della cosa più bella che ho nella vita… quello che dovevo parlare con Ste, l’ho già fatto e mettendoci la faccia. Buona vita fucking fakeeee… RIBADISCO NON FAREI MAI UN POST CONTRO IL PADRE DELLA COSA PIÙ BELLA CHE HO NELLA VITA..”, ha risposto Jeremias.

Jeremias, poi, ha anche pubblicato una dolcissima dedica alla sorella Belen dichiarandole tutto l’immenso amore che nutre per lei. Per Belen che sta cercando una nuova casa, la famiglia, è la base di tutto e con l’amore dei suoi genitori, del fratello e della sorella Cecilia, si sta dedicando totalmente al figlio Santiago.