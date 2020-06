Made in Sud | Stefano De Martino e Fatima Trotta non vanno in onda: perché

Made in Sud | Stefano De Martino e Fatima Trotta non vanno...

Made In Sud | Stefano De Martino e Fatima Trotta non andranno in onda domani sera su Rai 2. Il profilo social del programma ha svelato per quale motivo l’azienda ha scelto di annullare l’appuntamento del martedì.

Made in Sud sarebbe dovuto andare in onda domani sera con un nuovo appuntamento guidato da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Purtroppo, però, l’account social del programma ha rivelato che domani sera non ci sarà nessuna diretta su rai 2 con il programma comico più amato dagli italiani. Il motivo?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino | Nuova donna dopo Belen? | Il gossip

Con la ripresa della fase 2, il mondo calcistico è tornato quasi alla normalità e domani sera ci sarà la partita del Napoli contro l’Hellas Verona. Per questo motivo l’azienda ha scelto di saltare l’appuntamento di domani sera e di recuperarlo durante il corso della settimana.

Martedì 23 giugno non andrà in onda Made in Sud. Fatima Trotta, che di recente ha svelato un retroscena su Stefano De Maritno, e i suoi compagni di viaggio recupereranno la puntata durante il corso della settimana.

Stefano De Martino e Fatima Trotta: quando va in onda la nuova puntata di Made in Sud

Stefano De Martino e Fatima Trotta, come anticipato, non salteranno quest’appuntamento settimanale, ma lo recupereranno nel corso dei giorni. Quando andrà, quindi, in onda la prossima puntata di Made in Sud?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Fatima Trotta chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Made in Sud andrà in onda giovedì 25 giugno e il portale web Tv Blog anticipa che questo cambiamento potrebbe essere definitivo, in quanto la rete potrebbe scegliere di mandare in onda sempre la trasmissione il giovedì sera e non più il martedì come invece aveva esordito.

In ogni modo lo show condotto da Stefano De Martino, che ha rivelato di aver chiuso con le donne, continuerà a intrattenere il pubblico del piccolo schermo con i suoi sketch.

De Martino e Fatima, quindi, torneranno sul piccolo schermo giovedì sera e non più martedi.