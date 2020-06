Make up | come farlo durare a lungo durante l’estate- VIDEO

Non è così facile far durare a lungo il make up con l’arrivo dell’estate, ma seguendo alcuni consigli si può. Scopriamo alcuni accorgimenti.

Il viso non va mai trascurato, è importante essere perfette e soprattutto sfoggiare un trucco impeccabile anche in estate. In particolar modo deve essere duraturo date le alte temperature, si può fare qualche ritocco durante il giorno, ma è necessario una buona base make up.

Sicuramente il trucco estivo non potrà, che essere completamente diverso da quello invernale, infatti bisogna tener presente dell’abbronzatura. Quindi il trucco deve essere meno pesante ed evidente del trucco dell’inverno. Scopriamo allora nel video qua sopra alcuni accorgimenti così da potere mantenere a lungo il trucco in piena estate.

