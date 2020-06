Stefano De Martino dice no alle domande su Belen o niente interviste: la Rodriguez reagisce così sui social e riceve la solidarietà del web.

Nessuna domanda su Belen Rodriguez o niente interviste: sarebbe questa la regola che Stefano De Martino avrebbe imposto ai giornalisti. A svelare il retroscena è Giuseppe Candela per Dagospia secondo cui il conduttore napoletano, deciso a non parlare più della sua vita privata, avrebbe imposto il divieto di rivolgergli domande su Belen come regola principale da seguire.

Stefano De Martino pone il vesto su Belen: lei reagisce così

Giuseppe Candela, su Dagospia, svela l’ultima decisione di Stefano De Martino: “Ha concesso molte interviste in questi giorni Stefano De Martino, si è pure concesso qualche scivolone (“Sogno uno show alla Arbore”) nella maratona promozionale per il lancio di Made in Sud. Ma nessuna intervista conteneva domande su Belen Rodriguez con cui è da poco finito, nuovamente, l’amore. Colpa dei giornalisti con poco fiuto? No, colpa di un diktat: vuoi intervistare De Martino? Nessuna domanda su Belen e nessun riferimento alla vita privata, nemmeno nel titolo. Anche meno”.

Effettivamente, nelle ultime interviste rilasciata, vedi quella con Mara Venier a Domenica In nel corso della quale ha confessato di aver chiuso con le donne, De Martino non ha dovuto rispondere a nessuna domanda sulla sua vita privata.

Belen, invece, oltre a cercare casa, si è lasciata ad un lungo sfogo sull’amore. Le sue parole sembrerebbero una profonda riflessione del momento che sta vivendo.

“Non ho più pazienza per i vari bla bla bla che riempiono i polmoni di ca…te sfuggenti, trovano il tempo che trovano per poi morire. Invece quanto c….o mi piace vedere ancora occhi imbarazzati dal sentimento. Mi piace pensare che l’amore si trasforma, che non va mai perduto, l’amore che tu hai dato ritornerà in altre forme, ma sarà sempre amore”, ha scritto su Instagram la showgirl ricevendo la solidarietà dei fans che la sostengono in ogni decisione.