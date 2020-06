Uomini e Donne | Davide Basolo si sfoga: “Deve esserci rispetto”

Uomini e Donne | Davide Basolo, dopo la fine del suo percorso al Trono Classico in cui ha corteggiato Giovanna Abate, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sul suo profilo Instagram.

Davide Basolo è stato uno dei protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Il ragazzo ha conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo per il suo modo di corteggiare Giovanna Abate, in quanto in un primo momento aveva scelto di apparire con il volto scoperto in modo da colpirla per il suo carattere e modi di fare piuttosto che per il suo aspetto.

Purtroppo però non è riuscito a conquistare il cuore di Giovanna, che ha scelto di iniziare una relazione con Sammy Hassan al di fuori del programma. Il pubblico della rete è però curioso di sapere se Davide ha voltato pagina oppure se in questi giorni pensa ancora alla bella tronista che gli ha rubato il cuore. La sua risposta, come prevedibile, non è tardata ad arrivare.

“Mi state riempiendo di domande in merito ad un argomento di cui preferisco non parlare più” ha esordito Davide Basolo su Giovanna Abate, che di recente è stato stroncato dal web.

“Volete sapere se penso ancora a determinate cose e persone, ma già più volte chiarito che per me è giusto andare avanti per la mia strada” ha spiegato l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne. “Il mio percorso è finito in un determinato modo ed è giusto rispettare quella scelta” ha concluso, facendo intendere di aver messo una pietra sopra sul suo rapporto con Giovanna.

Davide Basolo dopo Uomini e Donne svela: “Ho deciso di vivermela così”

Le domande per Davide Basolo, l’Alchimista, non sono di certo finite qui. Il pubblico della rete è curioso di sapere se in questo momento della sua vita è felice. Oppure se ha bisogno ancora di tempo per poter metabolizzare quello che gli è successo nel corso di queste settimane con Giovanna Abate e Sammy Hassan.

“Volete sapere se sono felice” ha esordito Davide Basolo su Instagram, che si è anche sbilanciato in merito ad un potenziale futuro da tronista. “In questo momento non so dirlo, diciamo che sono in standby” ha spiegato. “Non sono felice, ma nemmeno triste” ha concluso. “Diciamo che ho deciso di vivermela così” ha aggiunto.

Davide Basolo dopo Uomini e Donne ha intenzione, con giusta causa, di voler proseguire dritto per la sua strada. Senza stare ancora lì a pensare a quello che sarebbe potuto succedere se Giovanna Abate avesse scelto lui e non Sammy Hassan.