Grande Fratello Vip | Filippo Bisciglia nel cast? L’indiscrezione

Grande Fratello Vip | Secondo il settimanale Nuovo, Alfonso Signorini starebbe corteggiando Filippo Bisciglia per essere uno dei concorrenti della prossima edizione.

Il Grande Fratello Vip, salvo imprevisti che purtroppo si sa sono ormai all’ordine del giorno, dovrebbe partire dai primi di settembre. Al timone, come per la quarta edizione, ci sarà Alfonso Signorini ha promesso al pubblico del piccolo schermo un cast di tutto rispetto, addirittura meglio di quello che lo ha fatto compagnia negli scorsi mesi del 2020.

Secondo il settimanale Nuovo, la dichiarazione del direttore di Chi potrebbe davvero rivelarsi vera, in quanto secondo le loro fonti starebbe corteggiando Filippo Bisciglia per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Filippo Bisciglia è nel cast del Grande Fratello Vip? Il settimanale non si è sbilanciato in merito alla risposta del conduttore, che a breve patirà con Temptation Island, in quanto lui non avrebbe ancora fornito una risposta. Il conduttore accetterà di tornare nella casa più spiata d’Italia? Perché sì Filippi ha già preso parte al programma, che ha segnato il suo debutto sul piccolo schermo.

Alfonso Signorini | Il possibile cast del Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti

Alfonso Signorini, come anticipato, ha promesso al pubblico del piccolo schermo un cast bomba per la quinta edizione del GF Vip 5.

Ovviamente, manco a dirlo, in rete sono spuntati già i primi nomi dei potenziali concorrenti di questa nuova edizione che sembra promettere grandi momenti ai telespettatori che non vede l’ora che la casa più spiata d’Italia possa ospitare nuovi concorrenti.

Il portale Tv Blog ha dato per certa la presenza di Elisabetta Gregoraci e Flavia vento, mentre ancora in forse sarebbero Patrizia De Blanck e Gabriel Garko, che in una recente intervista ha rivelato di aver gentilmente declinato l’invito. Purtroppo questo sembrerebbe non essere l’unico due di picche di Alfonso Signorini, in quanto anche un altro personaggio noto avrebbe rifiutato di prendere parte al reality show di canale 5.

Signorini riuscirà a convincere il conduttore di Temptation Island? Filippo Bisciglia al Grande Fratello Vip sarebbe decisamente un colpaccio per il direttore di Chi.