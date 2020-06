Gemma Galgani lascia Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne? Il gossip

Gemma Galgani è pronta a dire addio al giovane Nicola Vivarelli dopo la fine del Trono Over di Uomini e Donne? Il gossip è stato lanciato da Amedeo Venza e sta rapidamente facendo il giro del web.

Gemma Galgani ha lasciato il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne con la curiosità di sapere come prosegue la sua conoscenza con il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, visto che nonostante l’enorme differenza di età sembrano realmente essere interessati l’uno con l’altra.

Nelle scorse ore, però, l’influencer Amedeo Venza ha sfatato tale convinzione, rivelando che secondo fonti vicine alla dama lei non sarebbe del tutto convinta di voler proseguire questa conoscenza con il giovane della marina militare.

La dama, che di recente è stata paparazzata con Nicola dopo il Trono Over, vedrebbe il suo conoscente un po’ troppo in là con i sentimenti e sarebbe convinta che tra loro, in una relazione a lungo termine, non potrebbe funzionare.

Gemma Galgani vuole lasciare Nicola Vivarelli dopo Uomini e Donne? L’influencer sembrerebbe non avere alcun dubbio a riguardo, ma ecco cosa ha detto nello specifico.

Uomini e Donne | Gemma Galgani ha dubbi su Nicola Vivarelli: l’indiscrezione

Gemma Galgani, secondo quanto riportato da Amedeo Venza, quindi, non sarebbe totalmente convinta della sincerità di Nicola Vivarelli di Uomini e Donne, che sembrerebbe essere fin troppo preso da lei nonostante il breve tempo che hanno avuto a disposizione per potersi conoscere.

“Persone molto vicine alla protagonista indiscussa del Trono Over mi hanno fatto sapere che lei non è totalmente convinta del suo nipotino” ha rivelato l’influencer su Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, tra l’altro di recente lui le ha fatto una dedica sui social.

“Secondo Gemma, lui sarebbe troppo avanti nelle cose e non riuscirebbe a capire se potrebbe esserci un proseguimento a lungo termine tra loro” ha concluso Venza sui social.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono ai ferri corti dopo il Trono Over? Secondo Amedeo sì, ma dalle varie dediche social sembrerebbe che la conoscenza tra i due stia proseguendo a gonfie vele.