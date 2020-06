Pulire casa con il sale | Scopri 7 usi geniali

Scopri come pulire la tua casa con il sale: esistono almeno 7 situazioni nelle quali l’uso del sale da risultati migliori che l’uso dei detergenti chimici.

Esistono numerosi prodotti per la pulizia che possono essere acquistati sugli scaffali dei nostri supermercati. Tuttavia, molti di loro non sono molto rispettosi dell’ambiente. In questo contesto, molte persone prediligono soluzioni alternative: quelle delle nostre nonne. In effetti, i nostri antenati avevano una soluzione naturale per tutto, prodotti ecologici a prezzi più bassi e con un’efficienza senza pari. In questo articolo, ti mostreremo i possibili modi di utilizzare il sale, un prodotto economico ed ecologico, per pulire la tua casa.

Il sale: un grande alleato per l’igiene della casa

Il sale è un esaltatore di sapidità, servea rendere deliziosi i nostri piatti ed è un alimento essenziale per il corretto funzionamento del nostro corpo, tuttavia, non dovremmo abusarne perché la quantità lo rende dannoso e non il prodotto stesso.

Sebbene gli utilizzi gli culinari del sale siano ben noti, ancora poche persone conoscono i suoi usi alternativi. Eccone 7 che dovresti assolutamente sapere:

1. Pulire la ruggine

Che si tratti dei tuoi strumenti o di qualsiasi altro utensile, tutti i tuoi oggetti in metallo possono finire per arrugginirsi. Per ridare lucentezza, basta mescolare un pò di aceto con sale grosso e immergervi l’oggetto arrugginito per alcuni minuti prima di strofinarlo con un panno. Vedrai, il risultato è sorprendente.

2. Sbarazzarsi di macchie ostinate

Ci sono delle macchie talmente ostinate che necessitano di diversi lavaggi prima di scomparie davvero. Se desideri smacchiare la tua felpa preferita, puoi aggiungere del sale al lavaggio. Basta mettere del ​​sale sulla macchia in questione e lasciarlo agire per 15 minuti prima di procedere al comune lavaggio. Il risultato sarà mozzafiato.

3. Rimuovere i cattivi odori

Dopo un uso ripetuto, alcune delle nostre scarpe potrebbero iniziare a emanare un cattivo odore. Anche in questo caso, il sale può rappresentare un valido aiuto. Mescola sale e bicarbonato di sodio e distribuiscili nelle scarpe. Lasciali agire tutta la notte. Il giorno successivo noterai che gli odori saranno spariti.

4. Pulisci le tue stufe in ghisa

Le stufe in ghisa sono uno strumento molto versatile nelle nostre cucine. È uno dei migliori strumenti per grigliare all’esterno le bistecche sul fuoco prima di continuare a cuocere in forno per un risultato degno dei più grandi chef. Tuttavia, dopo un uso ripetuto, queste stufe si sporcano rapidamente ed è molto difficile pulirle. Quindi, ecco un piccolo consiglio: strofinali con sale e acqua per ripristinare il loro antico splendore.

5. Combattere l’umidità

L’umidità può creare scompiglio in casa. Per creare il tuo deumidificatore a un costo bassissimo, tutto ciò che serve è una bottiglia di plastica vuota e 200 g di sale grosso. Taglia la bottiglia a metà e buca più volte il tappo. Quindi, posiziona la parte superiore della bottiglia nella seconda metà del contenitore. Consolida tutto con il nastro adesivo. Infine, lascia cadere il sale grosso nella bottiglia e voilà! Ilgioco è fatto, non ti resta che istallare il tuo umidificatore nei luoghi più umidi della casa.

6. Lucida la tua argenteria

Ridare splendore all’argenteria purtroppo non è un compito facile ed è necessaria una piccola lucidatura. Per questo, non c’è bisogno di prodotti costosi, basta un pò di sale e dell’acqua. Metti tutto in una ciotola, lascia riposare la tua argenteria una notte e i giorno dopo la tua argenteria sarà nuovamente splendida.

7. Pulire i contenitori di vetro

Se conservi i tuoi vasetti di vetro per le marmellate fatte in casa o per qualsiasi altro motivo, sai che pulirli può essere un vero calvario a causa dei residui che vi rimangono incrostati. Ancora una volta, il sale ti semplificherà la vita. Riempi una bacinella con acqua calda e sale grosso e immergici i tuoi barattoli di vetro per circa dieci minuti prima di sciacquarli in acqua fredda.

