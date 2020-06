Alex Zanardi, il bollettino medico dopo la terza notte in ospedale apre alla speranza anche se la prognosi per lui rimane riservata



Alex Zanardi, dopo la terza notte in ospedale a Siena senza variazioni negative della sua condizione aumentano le speranze. L’ultimo bollettino medico, letto in tarda mattinata, parla di condizioni stabili anche se il quadro neurologico rimane grave. Il campione rimane sedato e intubato, solo nei prossimi giorni l’équipe medica che lo sta seguendo deciderà come procedere. Ma già questo è un segnale positivo verso il futuro.

Lo ha confermato anche Sabino Scolletta, responsabile dell’emergenza all’ospedale Le Scotte di Siena, intervistati da Rai 3. “Siamo fiduciosi, anche se il percorso non sarà breve e avremo bisogno di tempo per valutare Zanardi nelle prossime settimane”.- Il prossimo passo potrebbe essere quello del risveglio. Per valutare il danno neurologico. Il professor Scolletta ha anticipato che avverrà, ma più nei prossimi giorni che nelle prossime ore. E tutti dovranno avere pazienza.